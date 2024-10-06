Про це повідомила 12 бригада спеціального призначення "Азов" НГУ. Зауважимо, що на жаль, це далеко не вперше росіяни вдаються до таких цинічних злочинів стосовно українських захисників.

Дивіться також Могли загинути бійці 2 підрозділів, – Офіс генпрокурора про розстріл росіянами 16 полонених

Росіяни розстріляли українських військових на Донеччині

Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів. Дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів,

– розповіли в "Азов".

Пізніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство.

Як розповів вбивця наших захисників, з полоненими "не було коли возитись". Тож вороже командування нібито віддало наказ розстріляти українських військових: "Взяли трьох – обнулити".

Редакція 24 Каналу не може показати повне відео з етичних міркувань. Переглянути його можна за посиланням.

Російські війська систематично скоюють воєнні злочини

Днями керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів, що росіяни стратили 93 українських полонених на полі бою. Однак це лише офіційні дані.

Він зазначив, що у 2024 році зафіксовано 80% випадків страти. Він повідомив, що така тенденція почала проявлятися ще в листопаді минулого року, коли "відбулися зміни у ставленні військовослужбовців Росії до наших військовополонених у гірший бік".