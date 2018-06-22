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Тигры, страусы и коллекция авто: вблизи Еревана обнаружили армянское Межигорье

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Его лишили депутатского иммунитета, но оставили героем Нагорного Карабаха. В Армении арестовали генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. Военный много лет воровал имущество армии. Местные власти все покрывали.

Медведи, тигры и страусы в частном зоопарке. Это не Межгорье, а Армения. Дача одиозного генерал-лейтенанта Манвела Григоряна под Ереваном. Его обвинили в коррупции и арестовали. Во время обыска в усадьбе нашли много интересного.

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Оказалось, генерал-лейтенант прибрал к рукам амуницию и пищу, которая была предназначена для армянских военных во время столкновений в Нагорном Карабахе в 2016 году. В ящиках нашли и письма, которые писали дети солдатам на передовую. Он также собрал в своем гараже большую коллекцию автомобилей.

Здесь и "Роллс Ройс", "Хаммер", вездеходы, а также карета скорой и военная техника. В доме Григоряна нашли сотни тысяч долларов наличными и целый арсенал оружия.

Постепенно генерал прибрал к рукам весь прибыльный бизнес в городе и близлежащих селах, установил здесь свои порядки, и никому в голову не приходило искать на него управу,
– отметил глава Комитета по свободе слова армянского парламента Ашто Меликян.

Манвел Григорян был близким другом смещенного премьера Армении Сержа Саргсяна и членом его Республиканской партии. С 2000 по 2008 год был заместителем министра обороны Армении. С тех пор и начал строить коррупционные схемы. Никол Пашинян, который на фоне массовых протестов пришел к власти в начале мая, запустил процесс очищения власти от коррупционеров.

Главные мишени будут поражены в недалеком будущем: это окружение и бизнес-структуры, которые ассоциируются с именами двух предыдущих президентов – Кочаряна и Саргсяна,
– отметил политический эксперт Рубен Меграбян.

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в популярной сети торговых центров "Ереван-Сити". Владельцы компании избегали уплаты НДС с помощью регистрации фейковых индивидуальных предпринимателей. За это дело уже взялась прокуратура. Между тем, армянский парламент лишил Манвела Григоряна депутатской неприкосновенности. В отношении него открыли уголовное производство. А армяне ждут другие громкие дела.

Теги: Новости Армении Ереван Коррупция Деньги Никол Пашинян
Источник: 24 канал
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