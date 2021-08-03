По словам Тихановской, те, кто покинул территорию Беларуси, продолжают борьбу несмотря на опасность. Также она предположила, что в деле гибели активиста Виталия Шишова говорится о преступлении, но призвала подождать результатов расследования.

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США призвали Украину провести расследование

Посольство США в Украине отреагировало на смерть лидера "Белорусского дома" Шишова. Там выразили надежду, что украинская власть проведет полное и тщательное расследование обстоятельств смерти.

Справка. Виталия Шишова нашли повешенным в одном из лесопарков Киева, расположенного неподалеку от его квартиры. По данным соратников активиста, за ним следили с осени 2020 года.

Смерть Шишова – предупреждение

Бывший посол США в Беларуси Кеннет Яловиц считает, что смерть Шишова может быть смертной казнью. По его мнению, это является предупреждением для оппозиционных лидеров за рубежом.

Вероятно, 1% вероятность того, что это было самоубийство. Я очень сомневаюсь, но мы должны подождать. Думаю, что на 99% – это была казнь. Выглядит так, что Александр Лукашенко сейчас копирует тактику Владимира Путина и преследует врагов за рубежом,

– заявил он.

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Как отреагировали активисты

Активисты, временно проживающие в Беларуси и Польше, считают, что гибель Шишова – сигнал режима Александра Лукашенко оппозиционерам накануне годовщины выборов в Беларуси.

Они также призвали украинские власти быстро расследовать все обстоятельства его смерти.

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