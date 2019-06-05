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      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников

      ЦРУ 130 Читати новину українською

      В Украине уже не первый год действует опасная схема заработка, которую инициируют и проводят сами правоохранители. Эта схема действует очень просто: вас останавливают, проверяют документы, вдруг патрульный утверждает, что ваша машина краденая. Тогда он забирает документы на машину, ключи, да и само транспортное средство. А когда вы приходите за ней на штрафплощадку, то оказывается, что ее там нет.

      Журналисты программы "ЦРУ" разработали рекомендации для водителей, которые не хотят потерять свою машину навсегда.

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      Схема нечестного заработка

      Жертвой абсурдного заработка стала врач-стоматолог Галина Бихнер из Киева. Два года назад она возвращалась домой на своей машине, однако ее остановила полиция. Именно с этого началась история, по завершению которой нет ни машины, ни наказанных.

      Меня остановили и спросили, как я себя чувствую, все ли у меня хорошо. Они заявили, что это "просто остановка" и попросили документы на машину. Я отдала документы, а они долго сидели у себя в машине, потом ходили вокруг моей BMW Х-6. И в конце концов забрали у меня ключи и документы, мол, машина краденая,
      – сообщила Галина Бихнер.

      На самом же деле, машина не была угнана, и даже больше, она никогда не фигурировала в базе угнанных авто. Галина доказала это через суд, который постановил вернуть ей автомобиль. С решением суда она уехала на штрафплощадку, а машины нет, она просто исчезла. И такие случаи не единичны. Потерпевшие отмечают, что ни в коем случае нельзя отдавать ключи и документы от авто.

      Автомобіль Галини просто зник зі штрафмайданчику

      Автомобиль Галины просто исчез со штрафплощадки

      Куда попадают машины после конфискации

      Прежде всего, стоит объяснить, что подавляющим большинством штрафплощадок, где хранятся временно арестованные автомобили занимается ГП "Информ-ресурсы". Это предприятие, подконтрольное министерству внутренних дел. Это хорошо продуманная схема работников структурных подразделений МВД.

      Государственное предприятие "Информ-ресурсы" создали в 2008 году. Уже тогда оно стало монополистом штрафплощадок по всей стране,
      – отметил журналист и общественный активист Глеб Громов.

      Одесский журналист изучает проблему штрафплощадок уже несколько лет, и пришел к неутешительным выводам – это системная проблема. Кроме того, большинство водителей даже не подозревают, что:

      1. Штрафплощадки не охраняются должным образом.
      2. На них нет камер наблюдения.
      3. Не соблюдается техника пожарной безопасности.

      Більшість штрафмайданчиків навіть не охороняється

      Большинство штрафплощадок даже не охраняются

      Что приводит к исчезновению автомобилей

      Галина Бихнер вспомнила, что когда приехала с решением суда на штрафплощадку, ее заставили заплатить за услуги эвакуации.

      На куске бумаги от руки был написан пятизначный номер. Это была сумма, которую я якобы должна оплатить за их услуги. Я сказала, что сначала хочу увидеть свою машину, а они ответили, что штрафплощадки по этому адресу уже нет. Его расформировали и все машины распределили по другим площадкам. Поэтому я должна была самостоятельно отправлять запросы и искать свою машину,
      – возмутилась потерпевшая.

      Когда стало понятно, что автомобиль придется разыскивать, Галина проверила все имеющиеся штрафплощадки в Киеве. Ее BMW Х-6 не было нигде. Официальный ответ ГП "Информ-Ресурсы" подтвердил худшие ожидания. Они указали, что автомобиля у них нет.

      Официальное обращение к "Информ-ресурсы"

      О том, кто забирает машины со штрафплощадок и можно ли этому помочь – смотрите в выпуске.

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      Теги: Новости Украины Деньги Полиция Мошенничество Похищение Арест BMW Авто ЦРУ
      Источник: 24 канал
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