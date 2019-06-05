Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников

В Украине уже не первый год действует опасная схема заработка, которую инициируют и проводят сами правоохранители. Эта схема действует очень просто: вас останавливают, проверяют документы, вдруг патрульный утверждает, что ваша машина краденая. Тогда он забирает документы на машину, ключи, да и само транспортное средство. А когда вы приходите за ней на штрафплощадку, то оказывается, что ее там нет.

Журналисты программы "ЦРУ" разработали рекомендации для водителей, которые не хотят потерять свою машину навсегда.

Читайте также: Деньги дороже за экологию: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды

Схема нечестного заработка

Жертвой абсурдного заработка стала врач-стоматолог Галина Бихнер из Киева. Два года назад она возвращалась домой на своей машине, однако ее остановила полиция. Именно с этого началась история, по завершению которой нет ни машины, ни наказанных.

Меня остановили и спросили, как я себя чувствую, все ли у меня хорошо. Они заявили, что это "просто остановка" и попросили документы на машину. Я отдала документы, а они долго сидели у себя в машине, потом ходили вокруг моей BMW Х-6. И в конце концов забрали у меня ключи и документы, мол, машина краденая,

– сообщила Галина Бихнер.

На самом же деле, машина не была угнана, и даже больше, она никогда не фигурировала в базе угнанных авто. Галина доказала это через суд, который постановил вернуть ей автомобиль. С решением суда она уехала на штрафплощадку, а машины нет, она просто исчезла. И такие случаи не единичны. Потерпевшие отмечают, что ни в коем случае нельзя отдавать ключи и документы от авто.

Автомобиль Галины просто исчез со штрафплощадки

Куда попадают машины после конфискации

Прежде всего, стоит объяснить, что подавляющим большинством штрафплощадок, где хранятся временно арестованные автомобили занимается ГП "Информ-ресурсы". Это предприятие, подконтрольное министерству внутренних дел. Это хорошо продуманная схема работников структурных подразделений МВД.

Государственное предприятие "Информ-ресурсы" создали в 2008 году. Уже тогда оно стало монополистом штрафплощадок по всей стране,

– отметил журналист и общественный активист Глеб Громов.

Одесский журналист изучает проблему штрафплощадок уже несколько лет, и пришел к неутешительным выводам – это системная проблема. Кроме того, большинство водителей даже не подозревают, что:

1. Штрафплощадки не охраняются должным образом.

2. На них нет камер наблюдения.

3. Не соблюдается техника пожарной безопасности.

Большинство штрафплощадок даже не охраняются

Что приводит к исчезновению автомобилей

Галина Бихнер вспомнила, что когда приехала с решением суда на штрафплощадку, ее заставили заплатить за услуги эвакуации.

На куске бумаги от руки был написан пятизначный номер. Это была сумма, которую я якобы должна оплатить за их услуги. Я сказала, что сначала хочу увидеть свою машину, а они ответили, что штрафплощадки по этому адресу уже нет. Его расформировали и все машины распределили по другим площадкам. Поэтому я должна была самостоятельно отправлять запросы и искать свою машину,

– возмутилась потерпевшая.

Когда стало понятно, что автомобиль придется разыскивать, Галина проверила все имеющиеся штрафплощадки в Киеве. Ее BMW Х-6 не было нигде. Официальный ответ ГП "Информ-Ресурсы" подтвердил худшие ожидания. Они указали, что автомобиля у них нет.

Официальное обращение к "Информ-ресурсы"

О том, кто забирает машины со штрафплощадок и можно ли этому помочь – смотрите в выпуске.