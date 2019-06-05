Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв

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      ЦРУ 419 Читать новость на русском

      В Україні вже не перший рік діє небезпечна схема заробітку, яку ініціюють та проводять самі правоохоронці. Ця схема діє дуже просто: вас зупиняють, перевіряють документи, аж раптом патрульний стверджує, що ваша автівка крадена. Тоді він забирає документи на машину, ключі та й самий транспортний засіб. А коли ви приходити по неї на штрафмайданчик, то виявляється, що її там немає.

      Журналісти програми "ЦРУ" розробили рекомендації для водіїв, які не хочуть втратити свою машину назавжди. 

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      Схема нечесного заробітку

      Жертвою абсурдного заробітку стала лікарка-стоматолог Галина Біхнер з Києва. Два роки тому вона поверталася додому на своїй машині, однак її зупинила поліція. Саме з цього все почалася історія, по завершенню якої немає ані машини, ані покараних.

      Мене зупинили та запитали, як я себе почуваю, чи все у мене добре. Вони заявили, що це "просто зупинка" та попросили документи на машину. Я віддала документи, а вони довго сиділи у себе в машині, потім ходили навколо моєї BMW Х-6. І зрештою забрали у мене ключі й документи, мовляв, машина крадена,
      – повідомила       Галина Біхнер.

      Насправді ж, машина не була викрадена, ба більше, вона ніколи не фігурувала у базі викрадених авто. Галина довела це через суд, який постановив повернути їй автомобіль. З рішенням суду вона поїхала на штрафмайданчик, а машини нема, вона просто зникла. І такі випадки не поодинокі. Потерпілі наголошують, що у жодному випадку не можна віддавати ключі та документи від авто.

      Автомобіль Галини просто зник зі штрафмайданчику
      Автомобіль Галини просто зник зі штрафмайданчика

      Куди потрапляють машини після конфіскації

      Перш за все, варто пояснити, що переважною більшістю штрафмайданчиків, де зберігаються тимчасово арештовані автомобілі опікується ДП "Інформ-ресурси". Це підприємство, підконтрольне міністерству внутрішніх справ. Це добре продумана схема працівників структурних підрозділів МВС. 

      Державне підприємство "Інформ-ресурси" створили у 2008 році. Вже тоді воно стало монополістом штрафмайданчиків в усій країні,
      – зазначив журналіст та громадський активіст Гліб Громов.

      Одеський журналіст вивчає проблему штрафмайданчиків уже кілька років, і прийшов до невтішних висновків – це системна проблема. Крім того, більшість водіїв навіть не підозрюють, що:

      1. Штрафмайданчики не охороняються належним чином.
      2. На них немає камер спостереження.
      3. Не дотримується техніка пожежної безпеки.

      Більшість штрафмайданчиків навіть не охороняється
      Більшість штрафмайданчиків навіть не охороняються

      Що призводить до зникнення автомобілів 

      Галина Біхнер згадала, що коли приїхала з рішенням суду на штрафмайданчик, її змусили заплатити послуги евакуації.

      На шматку паперу від руки було написано п'ятизначний номер. Це була сума, яку я нібито мала оплатити за їхні послуги. Я сказала, що спершу хочу побачити свою машину, а вони відповіли, що штрафмайданчику за цією адресою вже немає. Його розформували й всі машини розподілили по інших майданчиках. Тому я мусила самостійно надсилати запити та шукати свою машину,
      – обурилася потерпіла.

      Коли стало зрозуміло, що автомобіль доведеться розшукувати, Галина перевірила всі наявні штрафмайданчики у Києві. Її BMW Х-6 не було ніде. Офіційна відповідь ДП "Інформ-ресурси" підтвердила найгірші очікування. Вони вказали, що автомобіля у них немає. 


      Офіційне звернення до "Інформ-ресурси"

      Про те, хто забирає машини зі штрафмайданчиків та чи можна цьому зарадити – дивіться у випуску.

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      Теги: Новини України Гроші Поліція ЦРУ Авто BMW Арешт Викрадення Шахрайство
      Джерело: 24 канал
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