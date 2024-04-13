Украинские спецслужбы сообщали, что военные соединения Тихоокеанского флота России в ближайшее время усилят оккупантов в войне против Украины. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона очертил уровень угрозы подобной инициативы военного руководства страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Для нас это не будет сюрпризом

Украинский чиновник рассказал, что наше государство уже видело арктическую бригаду морской пехоты. По его словам, она была с уникальной техникой, именно на юге Украины.

Как заметил Плетенчук, она "прекрасно пылала прекрасно пылала после работы артиллерийской бригады 406 из состава морской пехоты Военно-морских сил". Поэтому, для Украины такие войска не являются чем-то новым.

Снаряду 155-миллиметровому все равно морпех это или зек из "Вагнера", поскольку убивает их примерно одинаково, поэтому сказать что для нас это что-то новое... Да, конечно это контрактные военнослужащие, да, у них может быть лучшая подготовка, но учитывая то, что эта война длится уже 11 год, сказать, что для нас это будет каким-то сюрпризом – нет,

– сказал он.

В то же время представитель ВМС ВСУ отметил, переброску войск Тихоокеанского флота России оставит обнаженными некоторые части границы страны-агрессора. Он отметил, что это геополитические последствия вторжения в Украину для России, которые точно не известно как именно закончатся для врага.

Что этому предшествовало: главное