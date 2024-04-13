Українські спецслужби повідомляли, що військові з'єднання Тихоокеанського флоту Росії найближчим часом підсилять окупантів у війні проти України. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону окреслив рівень загрози подібної ініціативи військового керівництва країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Для нас це не буде сюрпризом

Український посадовець розповів, що наша держава вже бачила арктичну бригаду морської піхоти. За його словами, вона була з унікальною технікою, саме на півдні України.

Як зауважив Плетенчук, вона "чудово палала чудово палала після роботи артилерійської бригади 406 зі складу морської піхоти Військово-морських сил". Тому, для України такі війська не є чимось новим.

Снаряду 155-міліметровому все одно морпіх це чи зек з "Вагнера", оскільки вбиває їх приблизно однаково, тому сказати що для нас це щось нове... Так, звісно це контрактні військовослужбовці, так, у них може бути краща підготовка, але враховуючи те, що ця війна триває вже 11 рік, сказати, що для нас це буде якимось сюрпризом – ні,

– сказав він.

Водночас представник ВМС ЗСУ зазначив, перекидання військ Тихоокеанського флоту Росії залишить оголеними деякі частини кордону країни-агресорки. Він наголосив, що це геополітичні наслідки вторгнення в Україну для Росії, які достеменно не відомо як саме закінчаться для ворога.

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