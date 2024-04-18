На странице 24 Канала в Тиктоке есть разные темы и каждый может найти что-то для себя. Мы стараемся рассказывать новости простыми словами и одновременно радовать аудиторию развлекательными видео. Контент, который создается для нашего тиктока – уникальный, сделан специально для подписчиков канала.

Смотрите также Опубликован список TikTok-каналов, которые распространяют российскую пропаганду

Почему украинским медиа трудно набирать аудиторию TikTok во время войны

Ранее TikTok 24 Канала был более развлекательным, однако руководитель отдела соцмедиа 24 Канала Яромир Вдович заметил, что нам удалось плавно перейти на информативный контент, что раньше казалось практически невозможным в этой соцсети.

Он обратил внимание на то, что сейчас ТикТок активно продвигает длинный и разговорный контент. Кроме того, после удаления части лицензионной музыки, на которой строилось огромное количество трендов и развлекательных видео, этот формат едва ли не единственный, который остался.

Однако освещать войну и вражеские обстрелы России в этой соцсети довольно сложно – в любой момент может прилететь "бан".

Здесь немало подводных камней. В частности триггерных для ТикТока слов: от "войны" до "протестов". Порой платформа их пропускает, порой банит. Своеобразная лотерея. Поэтому и темы для видео выбираются максимально осторожно. С текстом такая же ситуация. Даже слова заменяем. Ярким примером является замена слова "Россия" на "саседи", чтобы порой платформа не восприняла какой-то из роликов, как унижение страны,

– рассказал Яромир Вдович.

Поэтому тему войны и преступлений России в этой соцсети освещать крайне сложно.

Ранее, когда пытались это делать, видео изымались, а страница получала предупреждение. Но имеем прогресс в информативности видео. Хотя и на 100% на них перейти все еще не получается,

– сказал руководитель отдела соцмедиа 24 Канала.

Спасибо вам за доверие. Мы развиваемся для вас и благодаря вам. На тикток 24 Канала можно подписаться здесь.

И мы, я и мои коллеги, и здесь пытаемся разрушать фейки кремлевской пропаганды. А еще, официальный аккаунт нашего канала – интересен и тем, что каждый пользователь найдет здесь что-то для себя. Здесь и важные и актуальные новости, и интересный контент о ведущих и от самих ведущих, видео юмористического характера. С нами можно и плакать, и смеяться,

– добавила ведущая Инна Набок.

В топе крупнейших тиктоков среди медиа: как удалось достичь успеха

Для успеха канала в тиктоке мы стараемся привлекать как можно больше наших ведущих: как из Киева, так и Львова. Для некоторых даже выработан своеобразный стиль и даже перечень тем.

Важно, что TikTok 24 Канала – отдельный подраздел с кучей оригинального видео. То есть весь контент, который там есть, делается именно под тикток, а уже потом берется на другие соцсети, если подходит. А не наоборот.

Контент-менеджер Мария Берук добавила, что особенность нашего тиктока и в том, что на этой платформе мы рассказываем важные новости простыми и понятными словами.

Многие люди воспринимают тикток исключительно как развлекательную платформу, где только одни танцы, пение, челленджи и ничего больше. Но это не совсем так. В нашем тиктоке ведущие рассказывают о важных новостях Украины и мира простыми, понятными словами. В этом мы и отличаемся от других каналов с подобной тематикой. Наша аудитория – это молодежь, для которой именно такая подача новостей понятна. По моему мнению, именно поэтому мы в топе крупнейших тиктоков среди медиа,

– сказала Мария Берук.

Ведущая 24 Канала Инна Набок отметила, что когда речь идет о новостях, пользователи любят смотреть о депутатах-коррупционерах, декларации и состояние чиновников. А еще о предателях Украины. К примеру, ее видео об украинских звездах, которые предали Родину набрало почти полтора миллиона просмотров буквально за несколько дней.

Хотя сама Инна признается, что любит говорить о других темах – об успехах Украины и нашем культурном наследии.

Почему СМИ крайне важно развиваться TikTok

Инна Набок призналась, что раньше не воспринимала тикток серьезно, однако сейчас это часть ее работы. С начала полномасштабной войны ТикТок вышел за рамки музыкального контента и стало больше пользователей, которых интересуют не только видео под музыку и юмористический контент, но и серьезные темы. Однако именно достоверных новостей в этой соцсети не хватает. Также в условиях войны очень важно привлекать внимание и к проблемам общества.

Кроме того, в украинском сегменте этой социальной сети в последнее время значительно увеличилось дезинформации, в частности кремлевской пропаганды, которая имеет вредное влияние на социально-политическую ситуацию в стране.

Наша коллега отметила, что в тиктоке нужно уметь анализировать информацию, иметь критическое мышление и заботиться об информационной гигиене. Однако истощенные и разъяренные войной украинцы часто руководствуются эмоциями, распространяя эти видео, чем бессознательно подыгрывают врагу.

Это повышает социальное напряжение, будоражит протестные настроения, настраивает людей против правоохранительных органов и ВСУ. Я вижу, что появилось множество фейков. А многие фейковые ТикТок-каналы предлагают пользователям переходить по ссылке на анонимные телеграмм-каналы такой же направленности. И с этим надо бороться,

– отметила Инна.