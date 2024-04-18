На сторінці 24 Каналу у тіктоці є різні теми й кожен може знайти щось для себе. Ми намагаємось розповідати новини простими словами й водночас радувати аудиторію розважальними відео. Контент, який створюється для нашого тіктоку – унікальний, зроблений спеціально для підписників каналу.

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Чому українським медіа важко набирати аудиторію TikTok під час війни

Раніше TikTok 24 Каналу був більш розважальним, однак керівник відділу соцмедіа 24 Каналу Яромир Вдович зауважив, що нам вдалось плавно перейти на інформативніший контент, що раніше здавалось практично неможливим у цій соцмережі.

Він звернув увагу на те, що зараз ТікТок активно просуває довгий та розмовний контент. Крім того, після видалення частини ліцензійної музики, на якій будувалась величезна кількість трендів та розважальних відео, цей формат чи не єдиний, який залишився.

Однак висвітлювати війну та ворожі обстріли Росії в цій соцмережі доволі складно – у будь-який момент може прилетіти "бан".

Тут чимало підводних каменів. Зокрема тригерних для ТікТоку слів: від "війни" до "протестів". Часом платформа їх пропускає, часом банить. Своєрідна лотерея. Тому і теми для відео обираються максимально обережно. З текстом така ж ситуація. Навіть слова замінюємо. Яскравим прикладом є заміна слова "Росія" на "сасєді", щоб часом платформа не сприйняла якийсь з роликів, як приниження країни,

– розповів Яромир Вдович.

Тож тему війни та злочинів Росії у цій соцмережі висвітлювати вкрай складно.

Раніше, коли намагались це робити, відео вилучались, а сторінка отримувала попередження. Але маємо прогрес в інформативності відео. Хоч і на 100% на них перейти все ще не виходить,

– сказав керівник відділу соцмедіа 24 Каналу.

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І ми, я та мої колеги, й тут намагаємося руйнувати фейки кремлівської пропаганди. А ще, офіційний акаунт нашого каналу – цікавий і тим, що кожен користувач знайде тут щось для себе. Тут і важливі та актуальні новини, і цікавий контент про ведучих та від самих ведучих, відео гумористичного характеру. З нами можна і плакати, і сміятися,

– додала ведуча Інна Набок.

В топі найбільших тіктоків серед медіа: як вдалося досягнути успіху

Для успіху каналу в тіктоці ми намагаємось залучати якомога більше наших ведучих: як з Києва, так і Львова. Для деяких навіть вироблено своєрідний стиль та навіть перелік тем.

Важливо, що TikTok 24 Каналу – окремий підрозділ з купою оригінального відео. Тобто весь контент, який там є, робиться саме під тікток, а вже потім береться на інші соцмережі, якщо підходить. А не навпаки.

Контент-менеджерка Марія Берук додала, що особливість нашого тіктоку і в тому, що на цій платформі ми розповідаємо важливі новини простими та зрозумілими словами.

Багато людей сприймають тікток виключно як розважальну платформу, де лише одні танці, співи, челенджі і нічого більше. Але це не зовсім так. У нашому тіктоці ведучі розповідають про важливі новини України та світу простими, зрозумілими словами. У цьому ми й відрізняємось від інших каналів з подібною тематикою. Наша аудиторія – це молодь, для якої саме така подача новин є зрозумілою. На мою думку, саме тому ми в топі найбільших тіктоків серед медіа,

– сказала Марія Берук.

Ведуча 24 Каналу Інна Набок відмітила, що коли мова йде про новини, користувачі полюбляють дивитися про депутатів-корупціонерів, декларації та статки чиновників. А ще про зрадників України. Приміром, її відео про українських зірок, які зрадили Батьківщину набрало майже півтора мільйона переглядів буквально за кілька днів.

Хоч сама Інна зізнається, що полюбляє говорити про інші теми – про успіхи України та нашу культурну спадщину.

Чому ЗМІ вкрай важливо розвиватися TikTok

Інна Набок зізналася, що раніше не сприймала тікток серйозно, однак зараз це частина її роботи. З початку повномасштабної війни ТікТок вийшов за рамки музичного контенту і стало більше користувачів, яких цікавлять не тільки відео під музику та гумористичний контент, але й серйозні теми. Однак саме достовірних новин у цій соцмережі не вистачає. Також в умовах війни дуже важливо привертати увагу і до проблем суспільства.

Окрім того, в українському сегменті цієї соціальної мережі в останній час значно побільшало дезінформації, зокрема кремлівської пропаганди, яка має шкідливий вплив на соціально-політичну ситуацію в країні.

Наша колега зазначила, що у тіктоці потрібно вміти аналізувати інформацію, мати критичне мислення та дбати про інформаційну гігієну. Однак виснажені й розлючені війною українці часто керуються емоціями, поширюючи ці відео, чим несвідомо підіграють ворогу.

Це підвищує соціальну напругу, розбурхує протестні настрої, налаштовує людей проти правоохоронних органів та ЗСУ. Я бачу, що зʼявилася сила-силенна фейків. А багато фейкових ТікТок-каналів пропонують користувачам переходити за посиланням на анонімні телеграм-канали такої ж спрямованості. І з цим треба боротися,

– зазначила Інна.