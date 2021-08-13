Верещук отметила, что изначально вообще ничего не знала о платформе тикток. Об этом "слуга народа" рассказала в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале.
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"Это была попытка пера. Я даже не знала, что такое тикток", – заверила Верещук.
Чья была идея
Идею создать аккаунт и снимать видео предложила кандидатке ее молодая команда политтехнологов. Нардеп согласилась, ведь считает себя открытой к новациям и любит молодежь.
Если вы посмотрите на мои ролики – они всегда несли какую-то мысль: не мусорить в городе, помогать друг другу. Это все имело воспитательный подтекст,
– заверила Верещук.
"Слуга" не сказала, почему прекратила активность в тиктоке. О том, когда будут новые видео также не рассказала.
"Увидим, но сейчас на это действительно нет времени", – подытожила Верещук.
Верещук в тиктоке: что известно
- Появление кандидатки на пост мэра Киева в тиктоке обсуждали чуть ли не во всех СМИ и соцсетях.
- Реакция общества была разной – кое-кто осуждал, мол, все лишь для победы. Однако были и те, кто поддержал Ирину Верещук.
- Эксперты тогда были уверены, что кандидат тогда создала аккаунт в тиктоке, чтобы привязаться к более сильному кандидату – Виталию Кличко. Доказательством этого было ее видео, которое можно посмотреть ниже.
Одно из самых популярных видео Ирины Верещук: