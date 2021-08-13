Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Дмитрием Гнапом и Екатериной Соляр рассказала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. По ее словам, Меркель хорошо понимает, что именно Россия воюет с Украиной и мы должны это доказывать.
К теме Меркель сперва поедет к Путину в Москву, а потом – в Киев
Германия не будет на стороне Кремля
Верещук рассказала, что в вопросе формулы Штайнмайера Германия не может быть на стороне России. Все потому, что она – государство-агресор.
По мнению депутата, Кремль в любом случае просто шантажирует Украину. В частности, Россия не признает себя стороной конфликта и в этом заключается корень зла. Верещук считает, что надо давить на Россию и требовать от нее признать свою ответственность за происходящее на Донбассе.
В то же время визит Меркель в Россию не будет иметь важных для Украины последствий.
Она (Меркель – 24 канал) приедет туда, но ничего не изменится,
– отметила нардеп.
Стоит прочитать Визит в конце политической карьеры: какую точку поставит Меркель в Украине
Визит Меркель в Россию: что известно
- Ангела Меркель 20 августа приедет с рабочим визитом в Москву. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
- В Москве канцлер Германии встретится с Владимиром Путиным. Других подробностей визита пока не разглашают.
- Стоит заметить, что последний раз Путин и Меркель встречались в январе 2020 года в Москве. После этого политики несколько раз разговаривали по телефону.