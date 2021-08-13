Про це у програмі "Перехресний допит" з Дмитром Гнапом та Катериною Соляр розповіла нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук. За її словами, Меркель добре розуміє, що саме Росія воює з Україною і ми маємо це доводити.
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Німеччина не буде на боці Кремля
Верещук розповіла, що у питанні щодо формули Штайнмаєра Німеччина не може бути на стороні Росії. Усе через те, що вона – держава-агресорка.
На думку депутатки, Кремль у будь-якому випадку просто шантажує Україну. Зокрема, Росія не визнає себе стороною конфлікту й у цьому полягає корінь зла. Верещук вважає, що треба тиснути на Росію й вимагати від неї визнати свою відповідальність за те, що відбувається на Донбасі.
Водночас візит Меркель у Росію не матиме важливих для України наслідків.
Вона (Меркель – 24 канал) завітає туди, але нічого не зміниться,
– наголосила нардепка.
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Візит Меркель у Росію: що відомо
- Ангела Меркель 20 серпня приїде з робочим візитом у Москву. Про це заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.
- У Москві канцлерка Німеччини зустрінеться з Володимиром Путіним. Інших подробиць візиту наразі не розголошують.
- Варто зауважити, що востаннє Путін і Меркель зустрічалися у січні 2020 року у Москві. Після цього політики кілька разів розмовляли телефоном.