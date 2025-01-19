Социальная сеть TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. В США есть серьезные опасения по поводу того, что правительство КНР через это приложение может получать доступ к данным американских пользователей. ByteDance поставили ультиматум: либо до 19 января она продает американский сегмент сети, или TikTok прекращает работать в США, передает 24 Канал со ссылкой Infolight.ua.

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В чем опасность TikTok для Украины

На фоне слухов о закрытии TikTok американцы начали загружать другое китайское приложение – RedNote. Только за 48 часов оно получило 700 000 новых пользователей. Структура платформы включает одновременное отображение разноформатного контента – видео, фотографий и текстовых материалов. Система формирует ленту на основе интересов пользователя, что отличается от традиционной модели подписок.

С помощью этих приложений легко распространять ложную информацию и манипулировать мнениями людей.

Так, исследования обнаружили в TikTok сети учетных записей, которые "работают" для подрыва мобилизации в Украине – преувеличивают потери ВСУ и рассказывают о несправедливости призыва.

По этим причинам любое приложение с подобным функционалом и владельцами из вражеских стран представляет угрозу нацбезопасности нашего государства.

Чаще всего враг для продвижения своих нарративов в Украине использует TikTok в сочетании с Viber и YouTube.

Например, он хочет собрать сообщество для организации сопротивления мобилизации. Сначала создается вирусное видео, под которым якобы независимые комментаторы оставляют сотни и тысячи сообщений, делают распространение.

Большое количество "лайков" и комментариев дает сигнал алгоритмам сети поднимать видео в рекомендациях. Соответственно его просматривает еще больше людей. Видео или напрямую направляет зрителя к определенному действию, или рекомендует подписаться на сообщество, ссылки которой зашиты в шапке профиля.

По такому принципу был раскручен сценарий "с Майданом 24.03" в 2023 году, когда завирусили видео девушки, которая назвалась дочерью военнопленного. Она приглашает всех на Майдан Независимости 24 марта в 12:00. Это видео было опубликовано в ТикТок и сейчас удалено. Однако его в тот день распространяют антиукраинские телеграмм-каналы, а уже на следующий день начинают появляться видео якобы военных и волонтеров, которые также призывают выйти на Майдан "вопрос власти".

В тот же день вечером это как новость начинают распространять российские телеграмм-каналы и второстепенные СМИ.

TikTok работает как система, которая учится на предпочтениях своих зрителей, и показывает подобную откровенную чушь исключительно тем, кто готов в нее верить,

– подыитоживает издание.