Временные рекомендации по реагированию на коронавирус от CDC Global
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Указания могут помочь предотвратить распространение острых респираторных заболеваний на рабочих местах, в частности коронавирусной инфекции COVID-19.
Тимчасові рекомендації CDC для підприємств і роботодавців щодо реагування на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Важливо знати! Чіткий алгоритм на випадок підозри коронавірусу
- Працівники, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань, мають повідомити свого керівника і залишатися вдома.
- У разі виходу на роботу співробітників, у яких виявлено гострі респіраторні захворювання, їх слід відокремити від інших працівників та негайно відіслати додому. Під час кашлю або чхання такі працівники мають прикривати ніс і рот тканиною або згином ліктя.
- Також варто розмістити плакати, які заохочують залишатися вдома під час хвороби. Офіс потрібно забезпечити засобами індивідуального одноразового використання: посудом, серветками, дезінфекційними засобами тощо.
- Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити з милом не менше 20 секунд.
- Варто регулярно очищати поверхні на робочому місці, зокрема стільниці та дверні ручки, відповідними засобами для чищення. Наразі не рекомендовано додаткову дезінфекцію, крім звичайного прибирання.
Відповіді на важливі питання щодо коронавірусу / Інфограціка Центру громадського здоров'я
Роботодавці повинні дотримуватися гнучкої політики, що дає змогу працівникам залишатися вдома для догляду за хворим членом сім'ї.
Зберігайте спокій!
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