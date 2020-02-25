Тимчасові рекомендації щодо реагування на коронавірус від CDC Global
-
Вказівки можуть допомогти запобігти поширенню гострих респіраторних захворювань на робочих місцях, зокрема коронавірусної інфекції COVID-19.
Тимчасові рекомендації CDC для підприємств і роботодавців щодо реагування на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Важливо знати! Чіткий алгоритм на випадок підозри коронавірусу
- Працівники, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань, мають повідомити свого керівника і залишатися вдома.
- У разі виходу на роботу співробітників, у яких виявлено гострі респіраторні захворювання, їх слід відокремити від інших працівників та негайно відіслати додому. Під час кашлю або чхання такі працівники мають прикривати ніс і рот тканиною або згином ліктя.
- Також варто розмістити плакати, які заохочують залишатися вдома під час хвороби. Офіс потрібно забезпечити засобами індивідуального одноразового використання: посудом, серветками, дезінфекційними засобами тощо.
- Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити з милом не менше 20 секунд.
- Варто регулярно очищати поверхні на робочому місці, зокрема стільниці та дверні ручки, відповідними засобами для чищення. Наразі не рекомендовано додаткову дезінфекцію, крім звичайного прибирання.
Відповіді на важливі питання щодо коронавірусу / Інфограціка Центру громадського здоров'я
Роботодавці повинні дотримуватися гнучкої політики, що дає змогу працівникам залишатися вдома для догляду за хворим членом сім'ї.
Зберігайте спокій!
Зверніть увагу: Світ повинен готуватися до пандемії, – ВООЗ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 25 лютого: окупанти звільнили українських рибалок, Чорновол оголосили підозрусьогодні , 22:02
-
Фотограф запустив цікавий проєкт з малюками, які плавають під водою: милі світлинисьогодні , 21:16
-
Тімур Мірошниченко обвінчається з дружиною через два роки після одруженнясьогодні , 20:48
Коментарі