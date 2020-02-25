Тимчасові рекомендації щодо реагування на коронавірус від CDC Global

Вказівки можуть допомогти запобігти поширенню гострих респіраторних захворювань на робочих місцях, зокрема коронавірусної інфекції COVID-19.

Тимчасові рекомендації CDC для підприємств і роботодавців щодо реагування на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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Працівники, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань, мають повідомити свого керівника і залишатися вдома.



У разі виходу на роботу співробітників, у яких виявлено гострі респіраторні захворювання, їх слід відокремити від інших працівників та негайно відіслати додому. Під час кашлю або чхання такі працівники мають прикривати ніс і рот тканиною або згином ліктя.



від інших працівників та негайно відіслати додому. Під час кашлю або чхання такі працівники мають прикривати ніс і рот тканиною або згином ліктя. Також варто розмістити плакати, які заохочують залишатися вдома під час хвороби. Офіс потрібно забезпечити засобами індивідуального одноразового використання: посудом, серветками, дезінфекційними засобами тощо.



Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити з милом не менше 20 секунд.



Варто регулярно очищати поверхні на робочому місці, зокрема стільниці та дверні ручки, відповідними засобами для чищення. Наразі не рекомендовано додаткову дезінфекцію, крім звичайного прибирання.



Відповіді на важливі питання щодо коронавірусу / Інфограціка Центру громадського здоров'я

Роботодавці повинні дотримуватися гнучкої політики, що дає змогу працівникам залишатися вдома для догляду за хворим членом сім'ї.

Зберігайте спокій!

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