Об этом на стриме 24 канала рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Если проблему с деньгами не решить до июля – августа, это может стать серьезной проблемой для экономики. Вполне реальные последствия повышения цен и курса валют.

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Но не все так плохо

Международные партнеры пообещали Украине около 30 – 40 миллиардов долларов помощи для бюджета. Но сейчас можно говорить, что поступило всего 7 – 8 миллиардов – около четверти всей суммы.

Уже 4 – 5 июля состоится большая конференция Ukraine Recovery Conference в швейцарском Лугано по проекту восстановления Украины. Именно оттуда можно ожидать, как считает Милованов, много положительных решений по финансовой поддержке.

С бизнесом нужно работать, но налогами дефицит не покроешь

Конечно, дополнительные деньги можно попытаться привлечь и через украинскую экономику. Но они точно не могут покрыть всю сумму.

В общем, бизнес по-разному реагирует на вызовы. На второй месяц войны, как вспоминает Милованов, ему предлагали номер в отеле на западе Украины за сумасшедшие деньги за ночь и только за наличные деньги. Люди просто серьезно повышали цены и хотели пользоваться моментом, чтобы заработать деньги.

Милованов отмечает, что большинство бизнесов ответственно работают во время войны. К примеру, компания MTI вообще дает 5% своего дохода на фонд "Повернись живим", ВСУ и другие фонды. Таких бизнесов действительно много.

Нам нужен по сути один "Приватбанк" в месяц (около 5 – 6 миллиардов долларов – 24 канал). Это не соберешь налогами из страны. Требуется международная финансовая помощь. Желательно грантами или хотя бы взаймы с хорошими условиями, – подчеркнул Тимофей Милованов.

Напомним, Украина была вынуждена потратить на войну уже более 8 миллиардов долларов. Эти средства должны были пойти на развитие государства.

Онистрат и Милованов об экономической ситуации в Украине: смотрите стрим на ютубе 24 канала