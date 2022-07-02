Про це на стрімі 24 каналу розповів президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Якщо проблему з грішми не вирішити до липня – серпня, то це може стати серйозною проблемою для економіки. Цілком реальні наслідки – підвищення цін та курсу валют.

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Але не все так погано

Міжнародні партнери пообіцяли Україні близько 30 – 40 мільярдів доларів допомоги для бюджету. Але наразі можна казати, що надійшло лише 7 – 8 мільярдів – близько чверті від усієї суми.

Вже 4 – 5 липня має відбутися велика конференція Ukraine Recovery Conference у швейцарському Лугано щодо проєкту відбудови України. Саме звідти можна очікувати, як вважає Милованов, багато позитивних рішень щодо фінансової підтримки.

З бізнесом потрібно працювати, але податками дефіцит не покриєш

Звісно, додаткові гроші можна спробувати залучити і через українську економіку. Але вони точно не зможуть покрити усю суму.

Загалом бізнес по-різному реагує на виклики. На другий місяць війни, як згадує Милованов, йому пропонували номер в готелі на Заході України за шалені гроші за ніч і лише за готівку. Люди просто серйозно підвищували ціни і хотіли скористатися моментом, щоб заробити гроші.

Милованов наголошує, що більшість бізнесів відповідально працюють під час війни. До прикладу, компанія MTI взагалі дає 5% від свого доходу на фонд "Повернись живим", ЗСУ та інші фонди. Таких бізнесів дійсно багато.

Нам потрібен, по суті, один "Приватбанк" на місяць (близько 5 – 6 мільярдів доларів – 24 канал). Це не збереш податками з країни. Потрібна міжнародна фінансова допомога. Бажано грантами або хоча б у борг з гарними умовами,

– наголосив Тимофій Милованов.

Нагадаємо, Україна була змушена витратити на війну вже понад 8 мільярдів доларів. Ці кошти мали б піти на розвиток держави.

Оністрат та Милованов про економічну ситуацію в Україні: дивіться стрім на ютубі 24 каналу