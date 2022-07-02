Про це 24 каналу повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Він заявив, що нові умови експорту продукції в Європейський Союз, які Україна отримала завдяки кандидатству на вступ до ЄС, хороші.

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Ключова проблема з експортом

За його словами, у них є плюс, який вимірюється сотнями мільйонів доларів, але не десятками мільярдів, тому цього недостатньо. Водночас, як він наголосив, з експортом залишається ключова проблема, яка полягає в тому, що наші порти заблоковані.

"У нас 2/3 експорту відправляли через порти. Зараз усе це зупинилося, і поки їх не розблокують, з експортом будуть проблеми", – зауважив Милованов.

Крок до розблокування портів

Як він підкреслив, зараз український експорт за перше півріччя зменшився десь на третину, або 25%, якщо порівнювати з таким же періодом 2021 року. Така проблема продовжуватиметься, поки не розблокують українські порти.

Однак нещодавня перемога зі Зміїним – крок до розблокування Одеси. Це лише крок, але цю проблему однозначно розв'яжуть,

– заявив Милованов.

Успішні прецеденти

Як він зазначив, в історії є факти розблокування портів, до яких був залучений Північноатлантичний альянс. Милованов нагадав, як Іран повністю блокував Ірак, аби той не мав змоги експортувати нафту.

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"Тоді робили конвої. Так, для них потрібен військовий захист, але такі прецеденти є, і вони успішні", – повідомив він.

Коли можуть розблокувати порти

Милованов упевнений, що це зроблять і для розблокування наших портів, однак невідомо, на яких умовах і якою ціною для України. Утім, на його думку, питання розблокування портів, зокрема, і через конвої, розв'яжуть.

"Можливо, десь до середини осені", – припустив Милованов.

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