Сначала фотографиями со свадьбы начали делиться в сети гости. Также отметили, что все присутствующие – вакцинированы.

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Наталья Шаповал и я поженились,

– впоследствии прокомментировал и сам политик.

В соцсети Шаповал указано, что она входит в редколлегию VoxUkraine. А также – является вице-президентом по экономико-политическим исследованиям и главой KSE Institute в Киевской школе экономики.



Милованов и Шаповал поженились / Фото с фейсбук-страницы Милованова



Молодожены разрезают свадебный торт / Фото с фейсбук-страницы Шаповал

В комментариях молодоженам написали много теплых пожеланий. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Ничего себе! Привет! Любви вечной и неповторимой!";

"Ура! Будьте такими счастливыми, какими еще никогда не были!";

"Счастливой супружеской жизни! Пусть всегда строятся мосты".

"Чудесная прекрасная новость! Поздравляю! Божьего благословения новой семье!!!! Многая лета, полных любви, радости, счастья, взаимопонимания".

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