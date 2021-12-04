Спершу світлинами з весілля почали публікувати у мережі гості. Також наголосили, що усі присутні – вакциновані.
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Наталія Шаповал та я одружились,
– згодом прокоментував і сам політик.
У соцмережі Шаповал вказано, що вона – входить до редколегії VoxUkraine. А також – є віцепрезиденткою з економіко-політичних досліджень та головою KSE Institute в Київській школі економіки.
Милованов і Шаповал одружилися / Фото з фейсбук-сторінки Милованова
Молодята розрізають весільний торт / Фото з фейсбук-сторінки Шаповал
У коментарях молодятам написали багато теплих побажань. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Нічого собі! Вітання! Любові вічної та неповторної!";
- "Ура! Будьте такими щасливими, якими ще ніколи не були!";
- "Щасливого подружнього життя! Нехай завжди будуються мости";
- "Чудова прекрасна новина! Вітаю! Божого благословення новій родині!!!! Многая літа, сповнені кохання, радості, щастя, взаєморозуміння".
Весілля Оксана Линів та Андрія Мурзи
- У Львові 6 листопада відбулося весілля однієї з найкращих диригенток світу Оксани Линів і відомого скрипаля Андрія Мурзи.
- Свій перший танець молодята станцювали у Львівському оперному театрі.
- Деталей весілля Линів та Мурза не розкривали. Відомо, що закохані заручилися в Одесі ще на початку 2021 року.
- З того часу наречений і наречена активно готувалися до весілля.