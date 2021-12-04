Спершу світлинами з весілля почали публікувати у мережі гості. Також наголосили, що усі присутні – вакциновані.

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Наталія Шаповал та я одружились,

– згодом прокоментував і сам політик.

У соцмережі Шаповал вказано, що вона – входить до редколегії VoxUkraine. А також – є віцепрезиденткою з економіко-політичних досліджень та головою KSE Institute в Київській школі економіки.



Милованов і Шаповал одружилися / Фото з фейсбук-сторінки Милованова



Молодята розрізають весільний торт / Фото з фейсбук-сторінки Шаповал

У коментарях молодятам написали багато теплих побажань. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Нічого собі! Вітання! Любові вічної та неповторної!";

"Ура! Будьте такими щасливими, якими ще ніколи не були!";

"Щасливого подружнього життя! Нехай завжди будуються мости";

"Чудова прекрасна новина! Вітаю! Божого благословення новій родині!!!! Многая літа, сповнені кохання, радості, щастя, взаєморозуміння".

Весілля Оксана Линів та Андрія Мурзи