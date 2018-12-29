Тимошенко – один из наиболее известных и популярных политических лидеров в Украине, – Фесенко

Юлия Тимошенко не только возглавила рейтинг кандидатов на должность президента, но и смогла существенно нарастить отрыв.

Так прокомментировал результаты последних социологических опросов руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По данным исследования социологической группы "Рейтинг", во время которого опросили 40 тысяч украинцев, Юлия Тимошенко побеждает на президентских выборах у всех своих возможных соперников как в первом, так и во втором туре. А если во второй тур она выйдет вместе с действующим президентом, то за Тимошенко готовы проголосовать 34% избирателей, а за Порошенко – 18 %.

По мнению эксперта среди факторов, которые обеспечивают успех Тимошенко, ключевым является содержательная программа, которая очень точно учитывает настроения и потребности общества, ее опыт и лидерские качества, способность объединять и вести за собой людей. В конце концов, лидер "Батькивщины" является одним из самых известных украинских политиков.

"Президенты могут меняться, а Тимошенко остается", – подчеркнул Фесенко.