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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Тимошенко – один із найбільш відомих і популярних політичних лідерів в Україні, – Фесенко

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      Фесенко прокоментував імовірний успіх Тимошенко на виборах
      Фесенко прокоментував імовірний успіх Тимошенко на виборах / Фото з відкритих джерел

      Юлія Тимошенко не тільки очолила рейтинг кандидатів на посадву президента, але і змогла істотно наростити відрив.

      Так прокоментував результати останніх соціологічних опитувань керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      За даними дослідження соціологічної групи "Рейтинг", під час якого опитали 40 тисяч українців, Юлія Тимошенко перемагає на президентських виборах у всіх своїх імовірних суперників як в першому, так і в другому турі. А якщо до другого туру вона вийде разом з чинним президентом, то за Тимошенко готові проголосувати 34% виборців, а за Порошенка – 18 %.

      На думку експерта серед факторів, які забезпечують успіх Тимошенко, ключовими є змістовна програма, яка дуже точно враховує настрої та потреби суспільства, її досвід та лідерські якості, здатність об’єднувати та вести за собою людей. Зрештою, лідер "Батьківщини" є одним з найвідоміших українських політиків.

      "Президенти можуть змінюватися, а Тимошенко залишається", – підкреслив Фесенко.

      Теги: Новини політики Новини України Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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