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Тимошенко дала согласие баллотироваться в Раду от "Батькивщины" мэру Ирпеня

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Владимир Карплюк
Владимир Карплюк / apostrophe.ua

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко согласовала кандидатуру мэра Ирпеня Владимира Карплюка по 95-му мажоритарному округу.

Об этом сообщают "Комментарии".

Отмечается, что при этом мэр города обещает финансовую и административную поддержку на территории Киевской области.

Издание напоминает, что Тимошенко неоднократно посещала Ирпень по приглашению Карплюка.

В 2015 году Карплюк делал попытку попасть со своей партией "Новые лица" в Киевский областной совет, и набрал 4,84%. От "Новых лиц" в 2015 году избраны мэры Василькова, Фастова, Боярки, Вишневого, Бучи и Ирпеня, потому Ирпенский глава имеет большое влияние на значительной территории Киевской области.

Известно, что мэр Бучи Анатолий Федорук является кумом Карплюка и бывшим партнером по строительному бизнесу. Он тоже активно заигрывал с политсилой Тимошенко, когда возникла угроза потери контроля над большинством в местном совете.

5 марта 2018 года Константин Бондарев, председатель "Батькивщины" в Киевской области, открыто стал на сторону Карплюка в конфликте вокруг Беличанского леса и присоединения Коцюбинского к Киеву, которое лоббирует БПП как пилотный проект Киевской англомерации.

Издание пишет, что Карплюк за 3 года почти полностью монополизировал рынок застройки Приирпенья и имеет существенный финансовый и административный ресурс, это усиливает возможности "Батькивщины" во время парламентских и президентских выборов. Мандат депутата Верховной Рады от "Батькивщины" Владимиру Карплюку будет очень кстати, поскольку он является фигурантом более 10 уголовных производств, по которым ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
Источник: 24 Канал
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