Тимошенко дала согласие баллотироваться в Раду от "Батькивщины" мэру Ирпеня

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко согласовала кандидатуру мэра Ирпеня Владимира Карплюка по 95-му мажоритарному округу.

Об этом сообщают "Комментарии".

Отмечается, что при этом мэр города обещает финансовую и административную поддержку на территории Киевской области.

Издание напоминает, что Тимошенко неоднократно посещала Ирпень по приглашению Карплюка.

В 2015 году Карплюк делал попытку попасть со своей партией "Новые лица" в Киевский областной совет, и набрал 4,84%. От "Новых лиц" в 2015 году избраны мэры Василькова, Фастова, Боярки, Вишневого, Бучи и Ирпеня, потому Ирпенский глава имеет большое влияние на значительной территории Киевской области.

Известно, что мэр Бучи Анатолий Федорук является кумом Карплюка и бывшим партнером по строительному бизнесу. Он тоже активно заигрывал с политсилой Тимошенко, когда возникла угроза потери контроля над большинством в местном совете.

5 марта 2018 года Константин Бондарев, председатель "Батькивщины" в Киевской области, открыто стал на сторону Карплюка в конфликте вокруг Беличанского леса и присоединения Коцюбинского к Киеву, которое лоббирует БПП как пилотный проект Киевской англомерации.

Издание пишет, что Карплюк за 3 года почти полностью монополизировал рынок застройки Приирпенья и имеет существенный финансовый и административный ресурс, это усиливает возможности "Батькивщины" во время парламентских и президентских выборов. Мандат депутата Верховной Рады от "Батькивщины" Владимиру Карплюку будет очень кстати, поскольку он является фигурантом более 10 уголовных производств, по которым ему грозит до 12 лет лишения свободы.