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Тимошенко дала згоду балотуватися в Раду від "Батьківщини" меру Ірпеня

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Володимир Карплюк
Володимир Карплюк / apostrophe.ua

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко погодила кандидатуру мера Ірпеня Володимира Карплюка по 95-му мажоритарному округу.

Про це повідомляють "Коментарі".

Відзначається, що при цьому мер міста обіцяє фінансову і адміністративну підтримку на території Київської області.

Видання нагадує, що Тимошенко неодноразово відвідувала Ірпінь на запрошення Карплюка.

У 2015 році Карплюк робив спробу потрапити зі своєю партією "Нові обличчя" до Київської обласної ради, і набрав 4,84%. Від "Нових облич" в 2015 році обраний мером Василькова, Фастова, Боярки, Вишневого, Бучі та Ірпеня, тому Ірпінський глава має великий вплив на значній території Київської області.

Відомо, що мер Бучі Анатолій Федорук є кумом Карплюка і колишнім партнером по будівельному бізнесу. Він теж активно загравав з політсилою Тимошенко, коли виникла загроза втрати контролю над більшістю в місцевій раді.

5 березня 2018 року Костянтин Бондарєв, голова "Батьківщини" у Київській області, відкрито став на бік Карплюка в конфлікті навколо Біличанського лісу і приєднання Коцюбинського до Києва, яке лобіює БПП як пілотний проект Київської англомераціі.

Видання пише, що Карплюк за 3 роки майже повністю монополізував ринок забудови Приірпіння і має суттєвий фінансовий і адміністративний ресурс, це посилює можливості "Батьківщини" під час парламентських і президентських виборів. Мандат депутата Верховної Ради від "Батьківщини" Володимиру Карплюка буде дуже до речі, оскільки він є фігурантом більше 10 кримінальних проваджень, за якими йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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