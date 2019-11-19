16:41
19 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Вечный" Лукашенко. Медведев покинул хор
      Вєсті Кремля
      22:22, 18 ноября
      Вести.UA: Луценко меняет профессию. Милованова не вставляет
      Вєсті.UA
      22:24, 18 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости политики
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Тимошенко хотела получить контроль над Госагентством по управлению зоной отчуждения, – Лещенко

      55 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко / ukranews.com

      Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко добивалась назначения своих ставленников на высокие должности.

      Как сообщает экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко, она претендовала на то, чтобы ее человек возглавил Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

      Сейчас во главе этого органа власти, оперирующего Чернобыльской зоной и многомиллиардными бюджетами финансовой помощи, находится исполняющий обязанности,
      – отметил журналист.

      Напомним, ранее сообщалось, что Тимошенко лоббировала назначение своего ставленника в Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины в обмен на поддержку инициатив президента Владимира Зеленского в парламенте. Получив отказ, она решила перейти в оппозицию. Формальным поводом для этого стало принятие закона о рынке земли сельхозназначения. Кроме того, о своей оппозиционности напомнило и ВО "Свобода". Как считает Лещенко, так партия решила выразить свое недовольство в связи с намерениями власти приватизировать "Укрспирт", что идет вразрез с финансовыми интересами Игоря Кривецкого по прозвищу "Пупс", которого называют спонсором "Свободы".

      С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      117616
      Теги: Новости политики Сергей Лещенко - новости ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
      сегодня , 15:30 Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
      Альона Захарова 139
      "Коли поранили, болю взагалі не відчував... А потім біль був пекельний!"
      сегодня , 15:01 "Коли поранили, болю взагалі не відчував... А потім біль був пекельний!"
      Закарпатський Легіон 527
      Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      18 ноября , 17:35 Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      317
      "Патриотическое кино – это архаизм, наше кино – это рассказ": интервью с создателями "Домой"
      сегодня , 13:00 "Патриотическое кино – это архаизм, наше кино – это рассказ": интервью с создателями "Домой"
      Катерина Петренко 33
      Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      сегодня , 12:00 Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 560
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук