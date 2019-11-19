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      Тимошенко хотіла отримати контроль над Держагентством з управління зоною відчуження, – Лещенко

      217 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко / ukranews.com

      Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко домагалася призначення своїх ставлеників на високі посади.

      Як повідомляє екснардеп, журналіст Сергій Лещенко, вона претендувала на те, щоб її людина очолила Державне агентство України з управління зоною відчуження.

      Зараз на чолі цього органу влади, що оперує Чорнобильською зоною і багатомільярдними бюджетами фінансової допомоги, перебуває виконувач обов'язків,
      – зазначив журналіст.

      Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тимошенко лобіювала призначення свого ставленика в Державну продовольчо-зернову компанію України в обмін на підтримку ініціатив президента Володимира Зеленського в парламенті. Одержавши відмову, вона вирішила перейти в опозицію. Формальним приводом для цього стало ухвалення закону про ринок землі сільгосппризначення. Крім того, про свою опозиційність нагадало й ВО "Свобода". Як вважає Лещенко, так партія вирішила висловити своє невдоволення у зв'язку з намірами влади приватизувати "Укрспирт", що йде врозріз з фінансовими інтересами Ігоря Кривецького на прізвисько "Пупс", якого називають спонсором "Свободи".

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Сергій Лещенко - новини
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