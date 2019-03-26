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      Тимошенко и представители национальных сообществ подписали Хартию межнационального согласия

      65 Читати новину українською
      Подписание Хартии межнационального согласия
      Подписание Хартии межнационального согласия / ba.org.ua

      Кандидат на пост Президента Юлия Тимошенко подписала с представителями 27 национальных сообществ Хартию межнационального согласия в Украине.

      Документ предусматривает разработку и принятие Закона о национальных сообществах Украины, создание Совета межнационального согласия при Президенте Украины. Также речь идет об обеспечении баланса между созданием необходимых условий для успешной самореализации граждан всех национальностей и тому подобное. Об этом сообщается на сайте партии "Батькивщина"

      "Мы сделаем Украину успешнее, сильнее. И нам даже не надо будет каждый раз заглядывать в Хартию – так как это наш жизненный путь. Вы можете на меня рассчитывать", – отметила лидер "Батькивщины" во время Всеукраинского форума национальных сообществ Украины, который состоялся сегодня в Ужгороде.

      Кандидат в президенты заверила: она никогда не позволит, "чтобы кто-то из украинских граждан, приехавших из других стран, принадлежащих к другим национальным сообществам, почувствовал на нашей земле хоть минимум дискомфорта, жестокости и оскорблений".

      Юлия Тимошенко отметила, что в Украине 130 национальных сообществ, а это почти 11 млн граждан: "Мы объединены общими испытаниями и стремлением к счастью. И такое уникальное единство дает нам разнообразие, силу и понимание всего мира. Никто никогда не сможет нас разделить".

      Лидер "Батькивщины" напомнила, что в парламенте есть комитет по правам человека и национальным сообществам, который возглавляет заместитель председателя партии Григорий Немыря, и в который она также входит.

      По ее мнению, это самый сильный комитет, потому что "настоящая жизнь наступит тогда, когда мы научимся любить и слышать друг друга".

      Юлия Тимошенко призвала представителей национальных общин после выборов ежедневно работать вместе как одна команда.

      "Я буду для вас исполнителем, а не законодателем. Ведь вы лучше знаете, как эту гармонию построить", – сказала она, и добавила, что историческая традиция согласия, гармонии нашего общего благополучия будет продолжена.

      Со своей стороны глава Совета Национальных общин Украины Ашот Аванесян выразил поддержку Юлии Тимошенко: "Я надеюсь, когда Юлия Тимошенко станет нашим президентом, у нас наладится управление на местах. Мы верим в вас. Будем поддерживать в дальнейшем и вас, и вашу программу. Победа за нами".

      Как отметил участник Форума, почетный председатель Совета национальных обществ Николаевской области Султан-Мурад Каймаразов, представители национальных сообществ собрались за одним столом, чтобы сделать свой выбор.

      "Выбирая лидера, мы должны видеть его дальновидность. Я вижу в Юлии Тимошенко женщину-мать. Мать прежде всего ответственную, ответственную за свою Родину. Я хочу одного: чтобы вы стали президентом этой прекрасной страны с прекрасным народом", – сказал он.

      blog_ava
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      Теги: Юлия Тимошенко - новости Новости политики ВО Батьківщина
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