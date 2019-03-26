Тимошенко та представники національних спільнот підписали Хартію міжнаціональної злагоди

Кандидат на пост Президента Юлія Тимошенко підписала з представниками 27 національних спільнот Хартію міжнаціональної злагоди в Україні.

Документ передбачає розробку та ухвалення Закону про національні спільноти України, утворення Ради міжнаціональної злагоди при Президентові України. Також йдеться про забезпечення балансу між створенням необхідних умов для успішної самореалізації громадян усіх національностей тощо. Про це повідомляється на сайті партії "Батьківщина"

"Ми зробимо Україну успішнішою, сильнішою. І нам навіть не треба буде кожного разу заглядати у Хартію – бо це є наш життєвий шлях. Ви можете на мене розраховувати", – зазначила лідер "Батьківщини" під час Всеукраїнського форуму національних спільнот України, що відбувся сьогодні в Ужгороді.

Кандидат у Президенти запевнила: вона ніколи не дозволить, "щоб хтось з українських громадян, які приїхали з інших країн, які належать до інших національних спільнот, відчули на нашій землі хоч мінімум дискомфорту, жорстокості та образ".

Юлія Тимошенко зауважила, що в Україні 130 національних спільнот, а це майже 11 млн громадян: "Ми поєднані спільними випробуваннями і прагненням щастя. І така унікальна єдність дає нам розмаїття, силу і розуміння всього світу. Ніхто ніколи не зможе нас розділити".

Лідер "Батьківщини" нагадала, що в парламенті є комітет з прав людини та національних спільнот, який очолює заступник голови партії Григорій Немиря, і до якого вона також входить.

На її думку, це найсильніший комітет, адже "справжнє життя наступить тоді, коли ми навчимося любити та чути один одного".

Юлія Тимошенко закликала представників національних спільнот після виборів щодня працювати разом як одна команда.

"Я буду для вас виконавцем, а не законодавцем. Адже ви краще знаєте, як цю гармонію побудувати", – сказала вона і додала, що історична традиція злагоди, гармонії нашого спільного благополуччя буде продовжена.

Зі свого боку голова Ради Національних спільнот України Ашот Аванесян висловив підтримку Юлії Тимошенко: "Я сподіваюсь, коли Юлія Тимошенко стане нашим президентом, у нас налагодиться управління на місцях. Ми віримо в вас. Будемо підтримувати надалі і вас, і вашу програму. Перемога за нами".

Як зазначив учасник Форуму, почесний голова Ради національних товариств Миколаївської області Султан-Мурад Каймаразов, представники національних спільнот зібралися за одним столом, щоб зробити свій вибір.

"Обираючи лідера, ми маємо бачити його далекоглядність. Я бачу в Юлії Тимошенко жінку-матір. Мати насамперед відповідальна, відповідальна за свою Батьківщину. Я хочу одного: щоб ви стали президентом цієї прекрасної країни з красивим народом", – сказав він.