15:32
26 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 березня
      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом
      Вєсті.UA
      20:08, 25 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Тимошенко та представники національних спільнот підписали Хартію міжнаціональної злагоди

      171 Читать новость на русском
      Підписання Хартії міжнаціональної злагоди
      Підписання Хартії міжнаціональної злагоди / ba.org.ua

      Кандидат на пост Президента Юлія Тимошенко підписала з представниками 27 національних спільнот Хартію міжнаціональної злагоди в Україні.

      Документ передбачає розробку та ухвалення Закону про національні спільноти України, утворення Ради міжнаціональної злагоди при Президентові України. Також йдеться про забезпечення балансу між створенням необхідних умов для успішної самореалізації громадян усіх національностей тощо. Про це повідомляється на сайті партії "Батьківщина"

      "Ми зробимо Україну успішнішою, сильнішою. І нам навіть не треба буде кожного разу заглядати у Хартію – бо це є наш життєвий шлях. Ви можете на мене розраховувати", – зазначила лідер "Батьківщини" під час Всеукраїнського форуму національних спільнот України, що відбувся сьогодні в Ужгороді.

      Кандидат у Президенти запевнила: вона ніколи не дозволить, "щоб хтось з українських громадян, які приїхали з інших країн, які належать до інших національних спільнот, відчули на нашій землі хоч мінімум дискомфорту, жорстокості та образ".

      Юлія Тимошенко зауважила, що в Україні 130 національних спільнот, а це майже 11 млн громадян: "Ми поєднані спільними випробуваннями і прагненням щастя. І така унікальна єдність дає нам розмаїття, силу і розуміння всього світу. Ніхто ніколи не зможе нас розділити".

      Лідер "Батьківщини" нагадала, що в парламенті є комітет з прав людини та національних спільнот, який очолює заступник голови партії Григорій Немиря, і до якого вона також входить.

      На її думку, це найсильніший комітет, адже "справжнє життя наступить тоді, коли ми навчимося любити та чути один одного".

      Юлія Тимошенко закликала представників національних спільнот після виборів щодня працювати разом як одна команда.

      "Я буду для вас виконавцем, а не законодавцем. Адже ви краще знаєте, як цю гармонію побудувати", – сказала вона і додала, що історична традиція злагоди, гармонії нашого спільного благополуччя буде продовжена.

      Зі свого боку голова Ради Національних спільнот України Ашот Аванесян висловив підтримку Юлії Тимошенко: "Я сподіваюсь, коли Юлія Тимошенко стане нашим президентом, у нас налагодиться управління на місцях. Ми віримо в вас. Будемо підтримувати надалі і вас, і вашу програму. Перемога за нами".

      Як зазначив учасник Форуму, почесний голова Ради національних товариств Миколаївської області Султан-Мурад Каймаразов, представники національних спільнот зібралися за одним столом, щоб зробити свій вибір.

      "Обираючи лідера, ми маємо бачити його далекоглядність. Я бачу в Юлії Тимошенко жінку-матір. Мати насамперед відповідальна, відповідальна за свою Батьківщину. Я хочу одного: щоб ви стали президентом цієї прекрасної країни з красивим народом", – сказав він.

      blog_ava
      Португалія вимагає технічну поразку України в двох матчах через Мораеса: пояснення
      сьогодні
      2957
      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи зніметься Володимир Зеленський з виборів?
      сьогодні , 15:30 Чи зніметься Володимир Зеленський з виборів?
      Ірина Поліщук 70
      Как работник СБУ сливал информацию России и почему он до сих пор не наказаны?
      сьогодні , 15:00 Как работник СБУ сливал информацию России и почему он до сих пор не наказаны?
      Юрій Бутусов 803
      Від офіціанта до власника люксового бренду: історія створення Gucci
      сьогодні , 13:00 Від офіціанта до власника люксового бренду: історія створення Gucci
      Юлія Турелик 473
      Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      сьогодні , 12:07 Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      Артем Овдієнко 451
      Національна гвардія: кого і від кого вона захищає
      сьогодні , 09:01 Національна гвардія: кого і від кого вона захищає
      Євгенія Мазур 1
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук