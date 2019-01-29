Тимошенко, киборги и гигантский флаг Украины

В рамках празднования Дня Героев Крут Юлия Тимошенко приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине битвы под Крутами.

Вместе с ней цветы к памятному кресту Героев Крут возложили киборги, воины АТО и тысячи людей.

Юлия Тимошенко заявила, что подвиг юных ребят, которые отдали свою жизнь за будущее Украины, и сейчас вдохновляет многих парней, которые находятся в зоне АТО.

"Задача власти – не предавать свой народ и свою армию. Минские договоренности не привели к миру, и наша задача привлечь сейчас к реальным и весомым международным переговорам всех тех, кто в 1994 году давал Украине гарантии мира и неприкосновенности территории во время подписания Будапештского меморандума. И то, что власть в течение четырех лет не поднимает этот вопрос, это сдача национальных интересов Украины. Нам нужно, чтобы в Украину пришел настоящий мир, а не его иллюзия, и мы это сделаем. Все страны ждут от нас сильной, четкой и понятной позиции, а не компромиссов за спиной украинского народа".

Тысячи людей приняли участие в торжествах, посвященных 101-й годовщине боя под Крутами. Вместе с киборгами и ветеранами АТО Юлия Тимошенко возложила цветы к памятному кресту Героям Крут. После торжественных мероприятий, Тимошенко в компании киборгов и молодых украинцев развернула самый большой флаг Украины.

Бой под Крутами состоялся 30 января 1918 года. Около 400 курсантов и казаков сошлись в неравном бою с четырехтысячной армией большевиков. Бой длился пять часов, и задержав врага, они дали возможность заключить Брест-Литовский мир, который спас молодую украинскую государственность.