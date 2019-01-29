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      Тимошенко, кіборги і гігантський прапор України

      136 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко, кіборги та воїни АТО
      Юлія Тимошенко, кіборги та воїни АТО

      В рамках відзначення Дня Героїв Крут Юлія Тимошенко взяла участь в урочистих заходах, присвячених річниці битви під Крутами.

      Разом з нею квіти до пам'ятного хреста Героїв Крут поклали кіборги, воїни АТО і тисячі людей.

      Юлія Тимошенко заявила, що подвиг юних хлопців, які віддали своє життя за майбутнє України і зараз надихає багатьох хлопців, які знаходяться в зоні АТО.

      "Завдання влади не зраджувати свій народ і свою армію. Мінські домовленості не привели до миру, і наше завдання залучити зараз до реальних і вагомих міжнародних переговорів всіх тих, хто в 1994 році давав Україні гарантії миру і недоторканності території під час підписання Будапештського меморандуму. І те, що влада протягом чотирьох років не піднімає це питання, це здача національних інтересів України. Нам потрібно, щоб в Україні прийшов справжній мир, а не його ілюзія, і ми це зробимо. Всі країни чекають від нас сильної, чіткої і зрозумілої позиції, а не компромісів за спиною українського народу".

      Тисячі людей взяли участь в урочистостях, присвячених 101-й річниці бою під Крутами. Разом з кіборгами і ветеранами АТО Юлія Тимошенко поклала квіти до пам'ятного хреста Героїв Крут. Після урочистих заходів, Тимошенко в компанії кіборгів і молодих українців розгорнула найбільший прапор України.

      Бій під Крутами відбувся 30 січня 1918 року. Близько 400 курсантів і козаків зійшлися в нерівному бою з чотиритисячною армією більшовиків. Бій тривав п'ять годин і завдяки затримці ворога вони дозволили укласти Брест-Литовський мир, який врятував молоду українську державність.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко Герої Крут
      Джерело: 24 Канал
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