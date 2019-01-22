Тимошенко обещает среднюю зарплату свыше 1000 долларов, доступное жилье и качественную медицину

Увеличение средней заработной платы в 3,5 раза, микрокредитования для молодежи и среднего класса, новая и современная реформа медицинской отрасли и доступное жилье – это основные шаги, которые сделает после победы Юлия Тимошенко в социальной сфере.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что это поможет вернуть украинцев домой и сделать их жизнь комфортной на Родине, говорится на сайте партии.

После того, как мы воплотим Новый курс в жизни, не только украинцы вернутся к своему родному дому, но и люди из других стран приедут к нам со своим интеллектом, технологиями, идеями. Только так может стать успешной страна в современном мире,

– подчеркнула председатель партии во время Форума единения, который проходит сегодня в Киеве.

Первоочередной задачей Юлия Тимошенко считает увеличение зарплат, до более 1000 долларов, а также пенсий: "За 5 лет средняя заработная плата и пенсии в Украине должны достичь уровня соседней Польши. Это означает, что при моем правлении за 5 лет доходы людей вырастут в 3,5 раза".

Второй шаг нового президента – долгосрочные микрокредиты без залога, не более, чем под 3% годовых, на основе обязательного страхования рисков.

Мы воплотим в жизнь программу долгосрочного банковского микрокредитования для молодежи и среднего класса. Это, по сути, обеспечение их работой. Программа микрокредитования является одной из самых эффективных систем, которые признаны современным миром,

– заверила лидер партии.

По ее словам, программа микрокредитования позволит в короткие сроки не только возродить в Украине средний класс, но и создать миллионы рабочих мест.

Настаивает Юлия Тимошенко и на современной реформе медицинской отрасли. Речь идет об обязательном медицинском страховании средствами работодателей, на предприятия которых вдвое будет уменьшена налоговая нагрузка. В то же время за несовершеннолетних детей, нетрудоспособных и безработных и пенсионеров медицинские страховые взносы в полном объеме будет оплачивать государство, добавила она: "Медицинская страховка включает полное обеспечение каждого гражданина медуслугами всех уровней высочайшего качества, медикаментами, а также профилактику заболеваний".

Юлия Тимошенко также планирует обеспечить каждого человека, который работает, доступным жильем: будет предоставляться ипотечный кредит, без первого взноса и без залога, под специальное страхование рисков.

"После выборов я сделаю так, чтобы Новый Курс так же зашел в каждый дом и в каждую семью уже как результат нашей работы для людей и для страны. Чтобы каждому в Украине хотелось жить и работать", – подытожила Юлия Тимошенко.