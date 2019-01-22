Тимошенко обіцяє середню зарплату понад 1000 доларів, доступне житло та якісну медицину

Збільшення середньої заробітної плати в 3,5 раза, мікрокредитування для молоді та середнього класу, нова і сучасна реформа медичної галузі та доступне житло – це основні кроки, які зробить після перемоги Юлія Тимошенко в соціальній галузі.

Лідер "Батьківщини" переконана, що це допоможе повернути українців додому і зробити їх життя комфортним на Батьківщині, йдеться на сайті партії.

Після того, як ми втілимо Новий курс у життя, не тільки українці повернуться до свого рідного дому, а й люди з інших країн приїдуть до нас зі своїм інтелектом, технологіями, ідеями. Тільки так може стати успішною країна в сучасному світі,

– наголосила голова партії під час Форуму єднання, який проходить сьогодні в Києві.

Першочерговим завданням Юлія Тимошенко вважає збільшення зарплат, до понад 1000 доларів, а також пенсій: "За 5 років середня заробітна плата та пенсії в Україні мають досягнути рівня сусідньої Польщі. Це означає, що при моєму правлінні за 5 років доходи людей зростуть у 3,5 раза".

Другий крок нового президента – довгострокові мікрокредити без застави, не більше, ніж під 3% річних, на основі обов’язкового страхування ризиків.

Ми втілимо в життя програму довгострокового банківського мікрокредитування для молоді та середнього класу. Це, по суті, забезпечення їх роботою. Програма мікрокредитування є однією з найефективніших систем, які визнані сучасним світом,

– запевнила лідер партії.

За її словами, програма мікрокредитування дозволить у короткі терміни не лише відродити в Україні середній клас, але й створити мільйони робочих місць.

Наполягає Юлія Тимошенко і на сучасній реформі медичної галузі. Йдеться про обов’язкове медичне страхування коштами роботодавців, на підприємства яких удвічі буде зменшено податкове навантаження. Водночас за неповнолітніх дітей, непрацездатних та безробітних осіб і пенсіонерів медичні страхові внески в повному обсязі сплачуватиме держава, додала вона: "Медична страховка включатиме повне забезпечення кожного громадянина медпослугами всіх рівнів найвищої якості, медикаментами, а також профілактику захворювань".

Юлія Тимошенко також планує забезпечити кожну людину, яка працює, доступним житлом: надаватиметься іпотечний кредит, без першого внеску і без застави, під спеціальне страхування ризиків.

"Після виборів я зроблю так, щоб Новий Курс так само зайшов у кожну оселю і в кожну родину вже як результат нашої роботи для людей і для країни. Щоб кожному в Україні хотілося жити і працювати", – підсумувала Юлія Тимошенко.