Тимошенко пообещала посадить трех друзей Порошенко

Сразу после выборов новый президент воплотит в жизнь обещание Петра Порошенко - посадить троих его друзей, которую он давал во время инаугурации, но за 5 лет так и не удосужился выполнить.

Об этом Юлия Тимошенко рассказала на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей "Украина: мировые вызовы, глобальные изменения" в Киеве.

"Если так Господь и народ решит, и я смогу победить, то я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах, и посажу троих его друзей", – заверила лидер "Батькивщины", сорвав громкие овации присутствующих в зале.

По словам кандидата в Президенты Украины, судебная ветвь власти будет "независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией".

Именно таков принцип существования системы судопроизводства заложен в Новой Конституции Украины.

В то же время глава партии убеждена, анонсированный, но так и не выполненный нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией "посадить троих друзей", должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.

"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, — это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне надо установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должна функционировать как единый механизм, который не допустит таких последствий", – подчеркнула лидер"Батькивщины".

К тому же Юлия Тимошенко отметила, что после принятия новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".