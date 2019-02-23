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      Тимошенко пообещала посадить трех друзей Порошенко

      97 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / prm.ua

      Сразу после выборов новый президент воплотит в жизнь обещание Петра Порошенко - посадить троих его друзей, которую он давал во время инаугурации, но за 5 лет так и не удосужился выполнить.

      Об этом Юлия Тимошенко рассказала на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей "Украина: мировые вызовы, глобальные изменения" в Киеве.

      "Если так Господь и народ решит, и я смогу победить, то я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах, и посажу троих его друзей", – заверила лидер "Батькивщины", сорвав громкие овации присутствующих в зале.

      По словам кандидата в Президенты Украины, судебная ветвь власти будет "независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией".

      Именно таков принцип существования системы судопроизводства заложен в Новой Конституции Украины.

      В то же время глава партии убеждена, анонсированный, но так и не выполненный нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией "посадить троих друзей", должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.

      "Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, — это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне надо установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должна функционировать как единый механизм, который не допустит таких последствий", – подчеркнула лидер"Батькивщины".

      К тому же Юлия Тимошенко отметила, что после принятия новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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