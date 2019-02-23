Тимошенко пообіцяла посадити трьох друзів Порошенка

Одразу після виборів новий президент втілить в життя обіцянку Петра Порошенка - посадити трьох його друзів, яку він давав під час інавгурації, але за 5 років так і не спромігся виконати.

Про це Юлія Тимошенко розповіла на зустрічі з Федерацією роботодавців України та Об’єднанням роботодавців "Україна: світові виклики, глобальні зміни" у Києві.

"Якщо так Господь і народ вирішить, і я зможу перемогти, то я виконаю зобов‘язання, яке взяв президент на перших порах і посаджу трьох його друзів", – запевнила лідер "Батьківщини", зірвавши гучні овації присутніх у залі.

За словами кандидата в Президенти України, судова гілка влади буде "незалежним від політичних впливів дієвим інструментом в боротьбі з корупцією".

Саме такий принцип існування системи судочинства закладений в Новій Конституції України.

Водночас Голова партії переконана, анонсований, але так і не виконаний нинішнім президентом підхід колишнього прем’єр-міністра Сінгапуру Лі Куан Ю, який пропонував для боротьби з корупцією "посадити трьох друзів", має бути доповнений докорінними змінами правоохоронної системи.

"Якщо залишиться система, за якої одна людина ухвалюватиме рішення: кого стратити, а кого милувати, — це означатиме відсутність системи управління. На системному рівні треба встановити баланси і противаги, ефективну систему контролю судочинства. Ця система не може діяти фрагментарно, вона має функціонувати, як єдиний механізм, який не допустить таких наслідків",— наголосила лідер "Батьківщини".

До того ж Юлія Тимошенко зауважила, що після ухвалення Нової Конституції на всеукраїнському референдумі, "президент більше ніколи не впливатиме на суди".