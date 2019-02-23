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      Тимошенко пообіцяла посадити трьох друзів Порошенка

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / prm.ua

      Одразу після виборів новий президент втілить в життя обіцянку Петра Порошенка - посадити трьох його друзів, яку він давав під час інавгурації, але за 5 років так і не спромігся виконати.

      Про це Юлія Тимошенко розповіла на зустрічі з Федерацією роботодавців України та Об’єднанням роботодавців "Україна: світові виклики, глобальні зміни" у Києві.

      "Якщо так Господь і народ вирішить, і я зможу перемогти, то я виконаю зобов‘язання, яке взяв президент на перших порах і посаджу трьох його друзів", – запевнила лідер "Батьківщини", зірвавши гучні овації присутніх у залі.

      За словами кандидата в Президенти України, судова гілка влади буде "незалежним від політичних впливів дієвим інструментом в боротьбі з корупцією".

      Саме такий принцип існування системи судочинства закладений в Новій Конституції України.

      Водночас Голова партії переконана, анонсований, але так і не виконаний нинішнім президентом підхід колишнього прем’єр-міністра Сінгапуру Лі Куан Ю, який пропонував для боротьби з корупцією "посадити трьох друзів", має бути доповнений докорінними змінами правоохоронної системи.

      "Якщо залишиться система, за якої одна людина ухвалюватиме рішення: кого стратити, а кого милувати, — це означатиме відсутність системи управління. На системному рівні треба встановити баланси і противаги, ефективну систему контролю судочинства. Ця система не може діяти фрагментарно, вона має функціонувати, як єдиний механізм, який не допустить таких наслідків",— наголосила лідер "Батьківщини".

      До того ж Юлія Тимошенко зауважила, що після ухвалення Нової Конституції на всеукраїнському референдумі, "президент більше ніколи не впливатиме на суди".

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      Теги: Новини політики Новини України Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 Канал
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