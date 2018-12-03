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      Тимошенко призвала парламент отменить повышение тарифов

      77 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Юлия Тимошенко призывает Верховную Раду отменить подорожание газа для населения и принять постановление о моратории на дальнейшее повышение цен (№9198).

      Об этом она сказала во время Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, говорится  на сайте партии.

      Лидер "Батькивщины" требует немедленно принять постановление, которое подписали 6 лидеров фракций и групп Верховной Рады.

      По словам Юлии Тимошенко, тарифы и так завышены.

      "Мы посчитали себестоимость добычи 1 кубометра газа – 1 грн. Если начислить налоги, прибыль – это 3,5 грн. А людям продают по 8,55 грн", – отметила Председатель партии.

      Юлия Тимошенко подчеркнула: потребности населения можно полностью обеспечить за счет добычи украинского газа, что позволит снизить цену на газ минимум вдвое. И это будет одним из первых решений новой власти.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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