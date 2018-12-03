Тимошенко закликала парламент скасувати підвищення тарифів

Юлія Тимошенко закликає Верховну Раду скасувати подорожчання газу для населення і ухвалити постанову про мораторій на подальше підвищення цін (№9198).

Про це вона наголосила під час Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, йдеться на сайті партії.

Лідер "Батьківщини" вимагає негайно ухвалити постанову, яку підписали 6 лідерів фракцій та груп Верховної Ради.

За словами Юлії Тимошенко, тарифи і так є завищеними.

"Ми порахували собівартість видобутку 1 кубометру газу – 1 грн. Якщо нарахувати податки, прибутки – це 3,5 грн. А людям продають по 8,55 грн", – зауважила Голова партії.

Юлія Тимошенко наголосила: потреби населення можна повністю забезпечити за рахунок видобутку українського газу, що дозволить знизить ціну на газ щонайменше вдвічі. І це буде одним з перших рішень нової влади.