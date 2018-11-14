Тимошенко уходит в отрыв и укрепляет свое электоральное лидерство, – политолог

Результаты последнего крупного социологического исследования свидетельствуют, что Юлия Тимошенко уходит в отрыв от остальных конкурентов и закрепляет свое электоральное лидерство.

Об этом заявил политолог, руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Тимошенко лидирует во всех регионах и побеждает всех возможных спарринг-партнеров во втором туре", – отметил Карасев.

По его мнению, такой результат Юлии Тимошенко – это "результат электорального расширения, выхода Тимошенко за пределы ее электорального ядра. Что важно – ближе к дате голосования те, что не определились, будут делать выбор в пользу электорального фаворита", – подчеркнул политолог.

Напомним, 13 ноября были обнародованы результаты социсследования, проведенного сразу тремя авторитетными компаниями – КМИС, Центром Разумкова и группой "Рейтинг". В ходе исследования было опрошено 10 000 респондентов, тогда как обычно выборка составляет лишь 2000 опрошенных.

Согласно результатам, за Юлию Тимошенко готовы отдать свои голоса 21% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. На втором месте с результатом в 11% – шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко делит 3 и 4 место с Анатолием Гриценко – их готовы поддержать по 10% украинцев. Впритык к ним идут Юрий Бойко и Олег Ляшко (9% и 8% соответственно). Певец Святослав Вакарчук наберет 6%, если пойдет на выборы.