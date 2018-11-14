19:37
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, 13 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Тимошенко уходит в отрыв и укрепляет свое электоральное лидерство, – политолог

      139 Читати новину українською
      Вадим Карасев
      Вадим Карасев / qha.com.ua

      Результаты последнего крупного социологического исследования свидетельствуют, что Юлия Тимошенко уходит в отрыв от остальных конкурентов и закрепляет свое электоральное лидерство.

      Об этом заявил политолог, руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

      "Тимошенко лидирует во всех регионах и побеждает всех возможных спарринг-партнеров во втором туре", – отметил Карасев.

      По его мнению, такой результат Юлии Тимошенко – это "результат электорального расширения, выхода Тимошенко за пределы ее электорального ядра. Что важно – ближе к дате голосования те, что не определились, будут делать выбор в пользу электорального фаворита", – подчеркнул политолог.

      Напомним, 13 ноября были обнародованы результаты социсследования, проведенного сразу тремя авторитетными компаниями – КМИС, Центром Разумкова и группой "Рейтинг". В ходе исследования было опрошено 10 000 респондентов, тогда как обычно выборка составляет лишь 2000 опрошенных.

      Согласно результатам, за Юлию Тимошенко готовы отдать свои голоса 21% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. На втором месте с результатом в 11% – шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко делит 3 и 4 место с Анатолием Гриценко – их готовы поддержать по 10% украинцев. Впритык к ним идут Юрий Бойко и Олег Ляшко (9% и 8% соответственно). Певец Святослав Вакарчук наберет 6%, если пойдет на выборы.

      Теги: исследования Владимир Зеленский Новости политики Юлия Тимошенко социологическое исследование
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Первый снег в Украине: что происходит в областях
      сегодня , 19:30 Первый снег в Украине: что происходит в областях
      17
      Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      сегодня , 19:02 Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло
      55
      Забудова Києва: як частину школи продали і що тепер робити
      сегодня , 19:00 Забудова Києва: як частину школи продали і що тепер робити
      Олеся Пинзеник 977
      Яценюк и НАБУ: в чем подозревают экс-премьера и что ему грозит?
      сегодня , 18:01 Яценюк и НАБУ: в чем подозревают экс-премьера и что ему грозит?
      Інна Жолобович 402
      Праймеріз в Україні важливі, але неможливі
      сегодня , 17:00 Праймеріз в Україні важливі, але неможливі
      Артем Овдієнко 112
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      Заявления Савченко вызывают принципиальный вопрос — поддерживает ли эту позицию Тимошенко?
       8 июня 2016 , 16:47
      Меркель объяснила почему уходит из политики
       2 ноября , 02:24
      Эксперты назвали ключевые темы предстоящих выборов, среди них – война и цена на газ
       13 ноября , 11:46
      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты
       7 ноября , 12:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук