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      Тимошенко іде у відрив і зміцнює своє електоральне лідерство, – політолог

      95 Читать новость на русском
      Вадим Карасьов
      Вадим Карасьов / qha.com.ua

      Результати останнього великого соціологічного дослідження свідчать, що Юлія Тимошенко іде у відрив від решти конкурентів і закріплює своє електоральне лідерство.

      Про це заявив політолог, керівник Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

      "Тимошенко лідирує у всіх регіонах і перемагає всіх можливих спаринг-партнерів у другому турі", – зазначив Карасьов.

      На його думку, такий результат Юлії Тимошенко – це "результат електорального розширення, виходу Тимошенко за межі її електорального ядра. Що важливо – ближче до дати голосування ті, що не визначилися, будуть робити вибір на користь електорального фаворита", – підкреслив політолог.

      Нагадаємо, 13 листопада було оприлюднено результати соцдослідження, проведеного відразу трьома найавторитетнішими компаніями – КМІС, Центром Разумкова та групою "Рейтинг". У ході дослідження було опитано 10 000 респондентів, тоді як зазвичай вибірка складає лише 2000 опитаних.

      Відповідно до результатів, за Юлію Тимошенко готові віддати свої голоси 21% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь в голосуванні. На другому місці із результатом в 11% – шоумен Володимир Зеленський. Чинний президент Петро Порошенко ділить 3 і 4 місце з Анатолієм Гриценком – їх готові підтримати по10% українців. Впритул до них ідуть Юрій Бойко і Олег Ляшко (9% і 8% відповідно). Співак Святослав Вакарчук набере 6%, якщо піде на вибори.

      Теги: дослідження Новини політики Юлія Тимошенко Володимир Зеленський соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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