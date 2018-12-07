Тимошенко: Власть должна принадлежать гражданам, а самоуправление – финансово независимым

После прихода к власти команда Юлии Тимошенко обеспечит украинцев полноценным участием в организации собственной жизни.

Об этом написала на своей странице в Facebook Юлия Тимошенко по случаю Дня местного самоуправления в Украине, говорится на сайте партии.

По словам лидера "Батькивщины", настоящего, действенного и эффективного самоуправления в Украине за все годы независимости так и не появилось.

"Самоуправление до сих пор не работает на полную. Децентрализация происходит только в планах и отчетах. Из всех прав, которые имеют местные представительные органы власти, у нас работают только два: просить и жаловаться. Кроме того, в стране отсутствует какая-либо связь между гражданами и процессами муниципального управления. А это – основа демократического гражданского общества", – отметила она.

Юлия Тимошенко убеждена, народ Украины должен быть хозяином в собственном доме.

Политик напомнила, как еще в 2008 году ее команда разработала Бюджетный кодекс, который предусматривал настоящую финансовую самостоятельность вплоть до уровня села.

"Мы провели титаническую работу и расписали 12000 местных бюджетов. Мы двигались в верном направлении. К сожалению, тогда нам не удалось довести запланированное до окончательного результата. Наши решения блокировали, инициативы отменяли, идеи нивелировали... Но на этот раз, после президентских выборов, – у нас все получится!", – подчеркнула Юлия Тимошенко.