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      Тимошенко: Власть должна принадлежать гражданам, а самоуправление – финансово независимым

      26 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / economics-prorok.com

      После прихода к власти команда Юлии Тимошенко обеспечит украинцев полноценным участием в организации собственной жизни.

      Об этом написала на своей странице в Facebook Юлия Тимошенко по случаю Дня местного самоуправления в Украине, говорится на сайте партии.

      По словам лидера "Батькивщины", настоящего, действенного и эффективного самоуправления в Украине за все годы независимости так и не появилось.

      "Самоуправление до сих пор не работает на полную. Децентрализация происходит только в планах и отчетах. Из всех прав, которые имеют местные представительные органы власти, у нас работают только два: просить и жаловаться. Кроме того, в стране отсутствует какая-либо связь между гражданами и процессами муниципального управления. А это – основа демократического гражданского общества", – отметила она.

      Юлия Тимошенко убеждена, народ Украины должен быть хозяином в собственном доме.

      Политик напомнила, как еще в 2008 году ее команда разработала Бюджетный кодекс, который предусматривал настоящую финансовую самостоятельность вплоть до уровня села.

      "Мы провели титаническую работу и расписали 12000 местных бюджетов. Мы двигались в верном направлении. К сожалению, тогда нам не удалось довести запланированное до окончательного результата. Наши решения блокировали, инициативы отменяли, идеи нивелировали... Но на этот раз, после президентских выборов, – у нас все получится!", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

      Теги: Новости политики Бюджет Финансы Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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