Тимошенко: Влада на місцях має належати громадянам, а самоврядування – бути фінансово незалежним

Після приходу до влади команда Юлії Тимошенко забезпечить українцям повноцінну участь в організації власного життя.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook Юлія Тимошенко з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні, йдеться на сайті партії.

За словами лідера "Батьківщини", справжнього, дієвого та ефективного самоврядування в Україні за всі роки незалежності так і не з’явилося.

"Самоврядування досі не працює на повну. Децентралізація відбувається тільки у планах та звітах. З усіх прав, що мають місцеві представницькі органи влади, у нас працюють тільки два: просити і скаржитися. Окрім того, у країні відсутній будь-який зв’язок між громадянами та процесами муніципального управління. А це – основа демократичного громадянського суспільства", – зауважила вона.

Юлія Тимошенко переконана, народ України має бути господарем у власному домі.

Політик нагадала, як ще у 2008-му році її команда розробила Бюджетний кодекс, який передбачав справжню фінансову самостійність аж до рівня села.

"Ми провели титанічну роботу і розписали 12 тисяч місцевих бюджетів. Ми рухалися у вірному напрямку. На жаль, тоді нам не вдалося довести заплановане до остаточного результату. Наші рішення блокували, ініціативи скасовували, ідеї нівелювали…Але цього разу, після президентських виборів, – в нас все вийде!" – наголосила Юлія Тимошенко.