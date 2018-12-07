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      Тимошенко: Влада на місцях має належати громадянам, а самоврядування – бути фінансово незалежним

      28 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / economics-prorok.com

      Після приходу до влади команда Юлії Тимошенко забезпечить українцям повноцінну участь в організації власного життя.

      Про це написала на своїй сторінці у Facebook Юлія Тимошенко з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні, йдеться на сайті партії.

      За словами лідера "Батьківщини", справжнього, дієвого та ефективного самоврядування в Україні за всі роки незалежності так і не з’явилося.

      "Самоврядування досі не працює на повну. Децентралізація відбувається тільки у планах та звітах. З усіх прав, що мають місцеві представницькі органи влади, у нас працюють тільки два: просити і скаржитися. Окрім того, у країні відсутній будь-який зв’язок між громадянами та процесами муніципального управління. А це – основа демократичного громадянського суспільства", – зауважила вона.

      Юлія Тимошенко переконана, народ України має бути господарем у власному домі.

      Політик нагадала, як ще у 2008-му році її команда розробила Бюджетний кодекс, який передбачав справжню фінансову самостійність аж до рівня села.

      "Ми провели титанічну роботу і розписали 12 тисяч місцевих бюджетів. Ми рухалися у вірному напрямку. На жаль, тоді нам не вдалося довести заплановане до остаточного результату. Наші рішення блокували, ініціативи скасовували, ідеї нівелювали…Але цього разу, після президентських виборів, – в нас все вийде!" – наголосила Юлія Тимошенко.

      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко Фінанси Бюджет
      Джерело: 24 Канал
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