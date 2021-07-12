Украинская певица Тина Кароль после концерта и выступления с питоном Апельсином столкнулась с волной критики в сети. Многие пользователи обвинили артистку в эксплуатации животного. Но пока зоозащитники не отреагировали на концерт звезды.

Важно "Антураж не стоит мучений животного": Тину Кароль раскритиковали за участие питона на концерте

Тина Кароль рассказала об участии питона в концерте

Знаменитость ответила, что долго тренировалась с питоном, а выступление на концерте не навредит ему.

Это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Мы с ним прошли примерно 15 прогонов, хотя я сначала его очень боялась и где-то в декабре хотела снять фотосессию и поняла, что я истерически кричу,

– призналась Тина Кароль.

Исполнительница поделилась, что в Калифорнии на нее напала гремучая змея. Из-за этого Тина Кароль страдает от панических атак, когда видит этих животных.

"Потом мы с сыном съездили в Намибию и я поняла, что я не приучена любить природу и быть частью природы. На меня в Калифорнии нападала гремучая змея, и мне удалось сбежать. С того момента у меня были панические атаки от змей. Поэтому это такой мой челлендж и я иду навстречу страху", – рассказала певица.

Заметим, на фестивале Atlas Weekend 2021 Тина Кароль устроила настоящее шоу. Она использовала много технологий, дополненную реальность, лазерное шоу, моушн-графику.

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Реакция сети

В комментариях под видео интервью с Тиной Кароль пользователи отмечают, что слова артистки о репетициях не являются достаточным аргументом.