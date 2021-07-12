Українська співачка Тіна Кароль після концерту й виступу з пітоном Апельсином зіткнулась з хвилею критики в мережі. Чимало користувачів звинуватили артистку в експлуатації тварини. Та поки що зоозахисники не відреагували на концерт зірки.

Важливо "Антураж не вартий мук тварини": Тіну Кароль розкритикували за участь пітона на концерті

Тіна Кароль розповіла про участь пітона в концерті

Знаменитість відповіла, що довго тренувалась з пітоном, а виступ на концерті не нашкодить йому.

Це його не вб'є, ми з ним пройшли великий термін репетицій, він мені вже як рідний. Ми з ним пройшли приблизно 15 прогонів, хоча я спочатку його дуже боялася і десь в грудні хотіла зняти фотосесію і зрозуміла, що я істерично кричу,

– зізналась Тіна Кароль.

Виконавиця поділилась, що в Каліфорнії на неї напала гримуча змія. Через це Тіна Кароль страждає від панічних атак, коли бачить цих тварин.

"Потім ми з сином з'їздили в Намібію і я зрозуміла, що я не навчена любити природу і бути частиною природи. На мене в Каліфорнії нападала гримуча змія, і мені вдалося втекти. З того моменту у мене були панічні атаки на змій. Тому це такий мій челендж і я йду назустріч страху", – розповіла співачка.

Зауважимо, на фестивалі Atlas Weekend 2021 Тіна Кароль влаштувала справжнє шоу. Вона використовувала багато технологій – доповнену реальність, лазерне шоу, моушн-графіку.

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Реакція мережі

У коментарях під відео інтерв'ю з Тіною Кароль користувачі зазначають, що слова артистки про репетиції не є достатнім аргументом.