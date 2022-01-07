О других событиях, которые произошли в России в 2021 году – узнайте в итоговой программе.

В прошлом выпуске Типичный русский мир: россиян вернули в 90-е годы

Расстрел прохожих

В России едва ли не каждую неделю в 2021 году случались демонстративные нападения и беспорядочные стрельбы. К примеру, в Екатеринбурге мужчина решил прямо из окна пострелять по прохожим.

Ударил ногой женщину и потерялся

В России никак не могли найти "мента", который ударил женщину ногой во время митинга в Питере. Это собственно и стало поводом для того, чтобы не открывать дело против него.

Больше здесь В Санкт-Петербурге ОМОНовец ударил ногой женщину: возмутительное видео

Суд над школьником

В Оренбурге хотят привлечь к ответственности школьника за участие в незаконном митинге. Однако проблема в том, что митинга как такового и не было. Парень просто вышел с плакатом и просил отремонтировать школу.

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Итоговый выпуск программы "Типичный русский мир": смотрите видео