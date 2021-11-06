Другие события, которые произошли в России по состоянию на 6 ноября – узнайте в программе.

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Коммунальщики вместо работы – позировали

Чтобы остановить распространение болезни, коммунальщиков в России обязали обрабатывать специальным раствором подъезды, детские и спортивные площадки. Но они решили не перерабатывать и позировали на фоне спецодежды с распылителем.

Уголь для вакцинированных

В Хабаровском крае среди вакцинированных от коронавируса разыграют 3 тонны угля. Главный врач одного из медицинских учреждений предлагает также получить:

бесплатную медуслугу;

прохождение медкомиссии;

гигиеническую чистку зубов;

парикмахерские услуги;

абонемент в спортзал;

микроволновку.

Ухаживающим за бабушкой парнем заинтересовался следственный комитет

Бабушка парня, который переоделся врачом, чтобы ухаживать за ней, умерла в больнице от коронавируса. После этого Сергеем Самборским заинтересовался следственный комитет. Его пытаются обвинить в том, что он, дескать, лжет и вообще решил "хайпануть" и заработать денег на смерти родственницы.

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Приключения "генерала" в Египте

Россиянин в Шарм-эль-Шейхе кричал, что он "генерал" и устроил погром. Сначала мужчина хотел угнать автобус, на котором его должны были везти в аэропорт. Затем он утверждал, что за ним 1200 бойцов и он будет захватывать с ними Египет.

Военные для задержания колдуний

В Чечне троих женщин задержали за колдовство. Для этого была проведена настоящая спецоперация с наблюдениями и подставными клиентами. Также применили военных росгвардии.

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Выпуск программы "Типичный русский мир" за 6 ноября: смотрите видео