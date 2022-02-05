Другие события, которые произошли в России по состоянию на 5 февраля – узнайте в программе.

К теме Кремль вызывающе активизирует гибридное влияние через православные церкви

Тюрьма за фото с ягодицами

Модели из Калуги, разместившей в соцсетях обнаженные фото на фоне храма, грозит год за решеткой. Патриарх же РПЦ, по словам представителей, знает о подобных провокационных фотографиях.

Новогодняя "ярмарка" Уяра

Мэр Уяра написал заявление в полицию на красноярца, раскритиковавшего город. Уроженец Уяра приехал в родной город и удивился состоянию дел. Он снял видео о "ледяных горках" для детей и "елку на трубе".

Бешеные собаки в Уфе

Местные власти Уфы игнорируют проблему бездомных животных на улицах города. Из-за этого собаки разорвали девочку, а другого школьника чуть не загрызли, если бы не помощь дворника.

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Драка госслужащих

В Санкт-Петербурге инспектор сломал руку оперативнице уголовного розыска во время перепалки о припаркованных машинах. Теперь питерскому госслужащему за избиение грозит до 10 лет тюрьмы.

СОБР против ОМОН

Бабушку одного из экс-бойцов СОБР пнули ногой из-за замечаний на улице. Женщина рассказала об этом внуку, и он отыскал и наказал виновника, который оказался ОМОНовцем.

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