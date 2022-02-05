Про інші події, які відбулися у Росії станом на 5 лютого – дізнайтесь у програмі.

До теми Кремль зухвало активізовує гібридний вплив через православні церкви

В'язниця за фото з сідницями

Моделі з Калуги, яка розмістила у соцмережах оголені фото на фоні храму, загрожує рік за ґратами. Патріарх же РПЦ, за словами представників, знає про подібні провокаційні світлини.

Новорічний "ярмарок" Уяра

Мер Уяра написав заяву в поліцію на красноярця, який розкритикував місто. Уродженець Уяра приїхав у рідне місто та здивувався станом справ. Він зняв відео про "крижані гірки" для дітей" та "ялинку на трубі".

Скажені собаки в Уфі

Місцева влада Уфи ігнорує проблему безпритульних тварин на вулицях міста. Через це собаки пошматували дівчинку, а іншого школяра ледь не загризли, якби не допомога двірника.

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Бійка держслужбовців

У Санкт-Петербурзі інспектор зламав руку оперативниці карного розшуку під час перепалки про припарковані машини. Тепер пітерському держслужбовцю за побиття загрожує до 10 років в'язниці.

СОБР проти ОМОНу

Бабцю одного з ексбійців СОБР пнули ногою через зауваження на вулиці. Жінка розповіла про це онуку, та він відшукав і покарав винуватця, яким виявився ОМОНовцем.

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Випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 5 лютого: дивіться відео