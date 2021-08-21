О других событиях, произошедших в России по состоянию на 21 августа – узнайте в программе.

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Местные тушат лесные пожары вместо спасателей

В России наконец взялись тушить страну от лесных пожаров. Ситуация улучшилась в последние дни, но способствовали этому не государственные спасатели. Местные жители рассказали, что люди не могут жить в подобных условиях, поэтому некоторые специально брали отпуск, чтобы пойти тушить пожары добровольцами.

Доходы россиян почти не растут

В стране, где тоннами давят подсанкционные продукты с ЕС, товары с истекшим сроком годности стали неплохой помощью для выживания пенсионеров. Российские журналисты подсчитали, что в последние годы реальные доходы почти не растут и никак не могут вернуться на уровень 2013 - 2014 годов.

Чиновник Камчатки попал в скандал

Алексей Кумарьков, министр природных ресурсов и экологии Камчатки, обидно высказался о городе Петровск-Забайкальский. В своем инстаграме чиновник написал: "Если есть в мире ж*па, то это здесь". После такого поступка было немало возмущений.

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Умирающего мужчину отказались лечить

Российские врачи отказались лечить умирающего мужчину со словами "А смысл?". У 37-летнего Михаила Ланцова из Самары был туберкулез позвоночника, который уничтожил практически все позвонки, их осталось 5 из 34. Кроме того, мужчина страдал от периодической сильной боли.

"Зашифрованная" российская газета

Хабаровская газета "Приамурье" вышла на "тарабарщине" из-за збитого кодирования. Выходит она на деньги из регионального бюджета, тиражом почти в 3000 экземпляров.

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