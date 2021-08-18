О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на среду, 18 августа – узнавайте в программе.

К теме В России суд огласил приговор шаману, который собирался выгнать Путина из Москвы

Шойгу взялся за "нерациональное потребление ресурсов"

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с "призывами к скромности". По его мнению, "безудержное стремление к потреблению может привести к вымиранию человечества".

В России берестяная грамота "посоветовала бежать"

Россияне отметились очередными "ценными" находками. На этот раз в Рязани отыскали первую берестяную грамоту. Согласно предварительному анализу текста, в ней якобы кому-то советуют убегать.

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Выпуск программы "Вести Кремля" за 18 августа 2021 года: смотрите видео