Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на середу, 18 серпня – дізнавайтесь у програмі.

До теми У Росії суд оголосив вирок шаману, який збирався вигнати Путіна з Москви

Шойгу взявся за "нераціональне споживання ресурсів"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив із "закликами до скромності". На його думку, "нестримне прагнення до споживання може призвести до вимирання людства".

У Росії берестяна грамота "порадила тікати"

Росіяни відзначилися черговими "цінними" знахідками. Цього разу у Рязані відшукали першу берестяну грамоту. Згідно з попереднім аналізом тексту, в ній нібито комусь радять тікати.

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