Подробнее о других событиях, которые произошли в России по состоянию на 14 августа, – узнайте в программе.

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Россию накрыли лесные пожары

Пожары в Якутии достигают уже невероятных планетарных масштабов. Их официально признали крупнейшими в мире. Между тем Владимир Путин пытается помочь потушить пожары в Греции.

Жители Красноярска задыхаются

Город Красноярск, задымленный якутскими лесными пожарами, возглавил мировой рейтинг городов с загрязненной атмосферой. Дым смешался с вредными выбросами местных промышленных предприятий.

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Священник задолжал 620 тысяч рублей

82-летний священник из Пермского края не оплачивал штрафы за нарушение правил дорожного движения. Он задолжал 620 тысяч рублей. Штрафы приходили прямо в монастырь, по месту жительства мужчины.

Верующая судится с McDonald's

Православная верующая наелась в McDonald's во время поста и решила засудить фастфуд

Она обвиняет компанию в оскорблении религиозных чувств и требует выплатить ей 1000 рублей за моральный ущерб.

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Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 14 августа: смотрите видео